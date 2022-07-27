Жозеп Боррель назвал нынешнюю версию ядерной сделки с Ираном наилучшей

Жозеп Боррель заявил, что хотя текст ядерного соглашения не является идеальным, он является «наилучшим» и «должен быть реализован как можно скорее».

Главный дипломат Европейского союза Жозеп Боррель считает, что нынешний текст иранской ядерной сделки является наилучшим из возможных результатов и должен быть реализован как можно скорее.

В своей статье в газете The Financial Times Боррель утверждает, что после более чем года переговоров стороны достигли «наилучшего возможного соглашения, которое я, как координатор переговоров, считаю возможным».

Дипломат пишет, что «пространство для дополнительных значительных компромиссов было исчерпано».

«Сделка не является идеальным соглашением, но она затрагивает все основные элементы и включает в себя с трудом достигнутые всеми сторонами компромиссы, — пишет он. — Сейчас необходимо принять решения, чтобы воспользоваться этой уникальной возможностью добиться успеха и высвободить огромный потенциал полностью реализованной сделки. Я не вижу другой всеобъемлющей или эффективной альтернативы в пределах досягаемости».

Ранее Курсор писал, что Моссад похитил и допросил высокопоставленного офицера КСИР. Иранский офицер сказал во время допроса, что сожалеет о том, что работает в КСИР. Он занимается передачей террористам Хизбаллы различных вооружений.

Кроме этого, в Турции рассказали, кто руководил иранскими террористами в Стамбуле. По информации турецких спецслужб, террористы уже внимательно осмотрели отель, где остановились израильтяне, намеченные для ликвидации, и сделали фотографии внутри отеля для подготовки к операции.