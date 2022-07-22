СМИ: Моссад похитил и допросил высокопоставленного офицера КСИР

Иранский офицер сказал во время допроса, что сожалеет о том, что работает в КСИР. Он занимается передачей террористам Хизбаллы различных вооружений.

Моссад провел новую спецоперацию на территории Ирана. Так, израильские агенты похитили и допросили заместителя Али Аскара Норузи, офицера КСИР, отвечающего за логистику и передачу оружия «Хизбалле» Ядоллу Хадмати.

Об этом пишет иранский оппозиционный канал Iran International.

На допросе высокопоставленный офицер КСИР рассказал о том, как Иран перебрасывает ракеты в Сирию и другие страны. Он рассказал, что работает на Али Аскара Норузи. При этом на допросе Хадмати сказал, что сожалеет о том, что работает в офисе Норузи.

«Мне не следовало этого делать, и я советую всем своим коллегам не делать этого», — сказал Хадмати.

Ранее редакция нашего портала сообщала, что Иран заявляет, что ищет гарантии ядерной сделки, чтобы «не быть ужаленным дважды». Иран добивается от США экономических гарантий для возобновления давно остановленной ядерной сделки 2015 года, чтобы «не быть ужаленным дважды» одним и тем же способом, заявил министр иностранных дел этой страны.

Кроме того, Курсор писал, что в Великобритании не верят, что Иран заключит ядерное соглашение.

Еще напомним, что Эрдоган публично унизил путина в Тегеране.