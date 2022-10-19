88-летняя Софи Лорен впервые за длительный период появилась на публике

88-летняя итальянская актриса Софи Лорен посетила открытие одного из своих ресторанов в Милане.
Об этом сообщили в Instagram заведения.
На мероприятии она была вместе со своим сыном Карло и внуками Витторио и Беатрис, которые поддерживали ее за руки. Последнее связано с тем, что Лорен болеет, из-за чего ей сложно самостоятельно передвигаться.
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