88-летняя Софи Лорен впервые за длительный период появилась на публике

Легендарная актриса была в компании своих родственников.

88-летняя итальянская актриса Софи Лорен посетила открытие одного из своих ресторанов в Милане.

Об этом сообщили в Instagram заведения.

На мероприятии она была вместе со своим сыном Карло и внуками Витторио и Беатрис, которые поддерживали ее за руки. Последнее связано с тем, что Лорен болеет, из-за чего ей сложно самостоятельно передвигаться.

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