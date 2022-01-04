Адель приобрела особняк известного голливудского актера

Британская певица купила особняк у Сильвестра Сталлоне в Лос-Анджелесе.

Обладательница множества премий Грэмми и Оскара купила особняк в Лос-Анджелесе у известного голливудского актера Сильвестра Сталлоне.

Особняк был выставлен на продажу за 110 миллионов долларов, однако, желающих приобрести недвижимость за такую стоимость. Певица стала обладательницей элитного жилья за 58 миллионов долларов.

В особняке шесть спален, девять ванных комнат, спортивный зал, сауна, бассейн, бар, художественная студия и гостевой дом.

Adele purchases Sylvester Stallone’s Beverly Hills mansion for $58M https://t.co/ebmsR1IUKA — Updated Living (@updatedliving) January 4, 2022

Этот дом считается самым большим в районе.

Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что Адель впервые за шесть лет выпустила музыкальный клип.

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