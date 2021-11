Сильвестр Сталлоне заявил, что вернется в киновселенную Marvel

Известный голливудский актер Сильвестр Сталлоне, который известен по ролям в фильмах «Рембо: первая кровь», «Рокки», «Судья Дредд», «Кобра», «Неудержиые» и другим, заявил, что вернется в киновселенную Marvel. Так, актер появится в фильме «Стражи галактики 3».

Об этом актер сам намекнул, опубликовав на своей странице в Instagram свою фотографию в образе персонажа Стакара Огорда. Однако затем фото было удалено, хотя оно успело распространиться в интернете.

Sylvester Stallone reveals he is returning for ‘GUARDIANS OF THE GALAXY VOL 3’. pic.twitter.com/bo8FQ4kJWq

— DiscussingFilm (@DiscussingFilm) November 15, 2021