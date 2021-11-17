Сильвестр Сталлоне заявил, что вернется в киновселенную Marvel

08:15, Сегодня
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Сильвестр Сталлоне фото
Сильвестр Сталлоне
Фото: depositphotos.com

Ранее Сталлоне сыграл в фильме «Стражи галактики 2».

Известный голливудский актер Сильвестр Сталлоне, который известен по ролям в фильмах «Рембо: первая кровь», «Рокки», «Судья Дредд», «Кобра», «Неудержиые» и другим, заявил, что вернется в киновселенную Marvel.  Так, актер появится в фильме «Стражи галактики 3».

Об этом актер сам намекнул, опубликовав на своей странице в Instagram свою фотографию в образе персонажа Стакара Огорда. Однако затем фото было удалено, хотя оно успело распространиться в интернете.

 

Напомним, что «Стражи галактики 3» снимает режиссер Джеймс Ганн, который снял и предыдущие две части, а также картину «Отряд самоубийц: миссия навылет». Съемки новой части начались еще неделю назад, а премьера намечена на 2023 год. Франшиза рассказывает о команде космических авантюристов, которые попадают в различные неприятности и переживают увлекательные приключения.

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Автор материала:
Аарон Кальвин
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