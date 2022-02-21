Эяль Голан удалил все посты в Instagram после нашумевшего интервью экс-жены

Несколько дней назад Даниэль Гринберг рассказала всей стране, почему она и Эяль Голан решили развестись через два месяца после рождения второго сына, и сразу после этого последовала реакция Голана. Однако, утром 20 февраля пропало и его заявление, и весь контент, который был в Instagram артиста.

В последние недели Даниэль Гринберг успела обставить свою новую квартиру в Реховоте и поделиться со своими подписчиками некоторыми подробностями о разводе с Эялем Голаном. Однако кульминационный момент наступил 19 февраля: тогда Гринберг дала эмоциональное интервью для канала 12 и рассказала о трудностях, которые сопровождали ее брак. В частности, она призналась, что между ею и Эялем произошло нечто, что она не может простить Голану. «Из моего уважения к нему и детям я буду держать это в тайне, но это те вещи, которые сложно забыть», — сказала Гринберг.

Через несколько часов после интервью, которое получило сотни откликов и репостов, появился ответ Эяля. Он написал своим подписчикам в Instagram: «Мы оба знаем правду, и это главное. Я уважаю и ценю годы, прожитые вместе, и прежде всего своих детей. Я буду делать все, чтобы они были счастливы (а также продолжать вставать из-за них по ночам)».

Однако, на следующий день любой из тех, кто хотел узнать о рутине жизни Голана, должно быть, остался неудовлетворенным, потому что певец удалил не только свою реакцию на нашумевшее интервью и фотографии с бывшей женой, но и вообще весь контент из своего аккаунта в Instagram. Как ранее писал Курсор, Даниэль Гринберг рассказала о расставании с Эялем Голаном.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.