Эяль Голан удалил все посты в Instagram после нашумевшего интервью экс-жены

В последние недели Даниэль Гринберг успела обставить свою новую квартиру в Реховоте и поделиться со своими подписчиками некоторыми подробностями о разводе с Эялем Голаном. Однако кульминационный момент наступил 19 февраля: тогда Гринберг дала эмоциональное интервью для канала 12 и рассказала о трудностях, которые сопровождали ее брак. В частности, она призналась, что между ею и Эялем произошло нечто, что она не может простить Голану. «Из моего уважения к нему и детям я буду держать это в тайне, но это те вещи, которые сложно забыть», — сказала Гринберг.
Через несколько часов после интервью, которое получило сотни откликов и репостов, появился ответ Эяля. Он написал своим подписчикам в Instagram: «Мы оба знаем правду, и это главное. Я уважаю и ценю годы, прожитые вместе, и прежде всего своих детей. Я буду делать все, чтобы они были счастливы (а также продолжать вставать из-за них по ночам)».
Однако, на следующий день любой из тех, кто хотел узнать о рутине жизни Голана, должно быть, остался неудовлетворенным, потому что певец удалил не только свою реакцию на нашумевшее интервью и фотографии с бывшей женой, но и вообще весь контент из своего аккаунта в Instagram.
Как ранее писал Курсор, Даниэль Гринберг рассказала о расставании с Эялем Голаном.
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