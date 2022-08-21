ФБР не будет возобновлять расследование в деле Джоли против Питта — СМИ

По словам друга актера, присяжные тщательно изучили всю предоставленную суду информацию и не нашли доказательств вины актера.

Федеральное бюро расследований (ФБР) не будет возобновлять расследование в деле голливудской актрисы Анджелины Джоли против ее экс-мужа, актера Брэда Питта.

Об этом сообщает Page Six со ссылкой на неназванного друга актера.

По его словам, срок давности дела прошел, «они видели всю имеющуюся информацию, здесь нет ничего нового».

«Тогда они рассмотрели все утверждения Анджелины и не выдвинули никаких обвинений. ФБР тщательно расследовало инцидент, шансов на возобновление дела нет. Это все согласованные усилия, чтобы очернить Брэда», — сказал его друг.

Как известно, еще в 2016 году Анджелина Джоли заявила ФБР , что ее тогдашний 58-летний муж Брэд Питт оставил ей синяки после того, как в пьяном виде толкнул ее на борт частного самолета, чем огорчил их детей. Актриса даже предоставила фотодоказательства семейного инцидента.

«Требования Анджелины были выдвинуты по крайней мере в двух разных юридических контекстах: инцидент в самолете, а затем снова во время длительного судебного разбирательства по делу об опеке. В одном случае не было предъявлено никаких обвинений, а в другом Брэду предоставили опеку 50/50».

Анджелина Джоли и Брэд Питт официально развелись в 2019 году, однако до сих пор не могут оставить друг друга в покое: звездные супруги до конца не определились, с кем останутся шесть их детей, конфликтуют по поводу общей винодельни во Франции и не забыли об инциденте на частном самолете.

Ранее Курсор писал о том, что голливудская актриса Анджелина Джоли, которая уже несколько лет судится с бывшим супругом, актером Брэдом Питтом, из-за опеки над детьми, обвинила его в физическом насилии.

Также Курсор сообщал о том, что Анджелина Джоли выиграла суд у Бреда Питта.