Голливудские скандалы: Анджелина Джоли выиграла суд у Бреда Питта

Суд в Лос-Анджелесе постановил, что сделка по продаже доли в винодельне, осуществленная Джоли, не является незаконной — теперь Питт является совладельцем винодельни с другим бизнесменом.

Анджелина Джоли выиграла судебный процесс против своего бывшего мужа Брэда Питта по поводу французской винодельни Chateau Miraval.

Соглашение актрисы о продаже своей части предприятия было признано законным.

Винодельню во Франции бывшие супруги приобрели, когда в семье еще не было проблем, разделив собственность и доходы пополам. После развода Брэд Питт с удивлением обнаружил, что Джоли продала свою долю в бизнесе.

Этот факт возмутил актера, так как, по его словам, право на покупку второй части винодельни принадлежало ему. Питт пожаловался, что новый партнер внес хаос в управление винодельней, и подал в суд на бывшую жену, пытаясь оспорить законность сделки.

Между тем, как сообщили источники изданию Page Six, Питт был просто очень зол на Джоли из-за развода и хотел начать судебный процесс, чтобы навредить ей.

22 июля суд в Лос-Анджелесе постановил, что сделка, заключенная Джоли, была законной и поддержал ее. Теперь у Питта будет другой партнер, который, возможно, согласится продать свою долю в бизнесе актеру.

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