Глава роскосмоса назвал Максима Галкина «выродком»

Глава роскосмоса рогозин, который получил осколочное ранение «в заднюю часть» и перенесший операцию по его извлечению, раскритиковал Максима Галкина.
Об этом сообщает 9tv.
Известный певец не скрывает своей позиции, осуждая войну, развязанную россией в Украине. На концерте в Дубае он смело в микрофон заявил: «Героям слава!».
Рогозин подключился к травле известного шоумена Максима Галкина в связи с его высказываниями в поддержку Украины.
Окрепший после полученных в Донецке проникающих осколочных ранений ягодицы рогозин написал в Телеграме об отце и брате опального артиста и пришел к выводу, что ближайшие родственники Галкина являются в понимании высокопоставленного российского чиновника без должности настоящими патриотами. В отличие от самого шоумена.
«Отец Максима Галкина, Галкин Александр Александрович — начальник главного бронетанкового управления Минобороны СССР и России (1987-1996), генерал-полковник, лауреат Государственной премии России, депутат Госдумы (1998-2000). Достойный и уважаемый человек», — пишет рогозин (сохранена пунктуация автора).
«Откуда же ты такой выродок, Максим?» — пафосно вопрошает в финале рогозин.
Ранее Курсор писал, что Максим Галкин на сцене в Дубае выкрикнул лозунг в поддержку Украины.
Напомним, что известный российский юморист Максим Галкин во время своего концерта в Варшаве (Польша) решил надеть костюм в цветах государственного флага Украины.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!