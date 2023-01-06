Глава роскосмоса назвал Максима Галкина «выродком»

Раненый в ягодицу рогозин подключился к травле Максима Галкина после его высказываний в поддержку Украины.

Глава роскосмоса рогозин, который получил осколочное ранение «в заднюю часть» и перенесший операцию по его извлечению, раскритиковал Максима Галкина.

Об этом сообщает 9tv.

Известный певец не скрывает своей позиции, осуждая войну, развязанную россией в Украине. На концерте в Дубае он смело в микрофон заявил: «Героям слава!».

Рогозин подключился к травле известного шоумена Максима Галкина в связи с его высказываниями в поддержку Украины.

Окрепший после полученных в Донецке проникающих осколочных ранений ягодицы рогозин написал в Телеграме об отце и брате опального артиста и пришел к выводу, что ближайшие родственники Галкина являются в понимании высокопоставленного российского чиновника без должности настоящими патриотами. В отличие от самого шоумена.

«Отец Максима Галкина, Галкин Александр Александрович — начальник главного бронетанкового управления Минобороны СССР и России (1987-1996), генерал-полковник, лауреат Государственной премии России, депутат Госдумы (1998-2000). Достойный и уважаемый человек», — пишет рогозин (сохранена пунктуация автора).

«Откуда же ты такой выродок, Максим?» — пафосно вопрошает в финале рогозин.

Ранее Курсор писал, что Максим Галкин на сцене в Дубае выкрикнул лозунг в поддержку Украины.

Напомним, что известный российский юморист Максим Галкин во время своего концерта в Варшаве (Польша) решил надеть костюм в цветах государственного флага Украины.