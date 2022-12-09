Кейт Уинслет призналась, что ее жестко критиковали за фигуру

Голливудская актриса Кейт Уинслет рассказала, что в начале карьеры она столкнулась с критикой из-за ее фигуры.

Об этом пишет издание People.

По словам Уинслет, когда ей было 14 лет, она училась в театральной студии. Тогда преподаватель называл ее «толстухой» и говорил, что ей придется играть «только толстых». Она сравнила это с жестокостью современных социальных сетей, из-за которых некоторым женщинам тяжело гордиться своим телом.

«Это очень неприятно, люди подвергаются критике, с которой молодой и уязвимый человек не может справиться», — отметила актриса, добавив, что сейчас Голливуд все-таки стал более инклюзивным.

«Но в киноиндустрии все действительно меняется. Когда я была моложе, моему агенту звонили и спрашивали: «Какой у нее вес?». Я не шучу. Так что приятно, что ситуация начала меняться», — рассказывает актриса.

Уинслет также отметила, что сейчас, несмотря на критику в соцсетях, такие женщины, как ее 22-летняя дочь Мия Триплтон, гораздо сильнее, чем она была в этом возрасте.

«Поколение моей дочери способно постоять за себя. Они уже усвоили, что их услышат. Очевидно, не в каждой ситуации, но они умеют использовать свой голос, особенно молодые женщины. Меня это поражает. Когда я была моложе, вы говорили только тогда, когда к вам обращались. Сейчас молодые женщины сильнее. И они больше гордятся своим телом», — считает актриса.

Как сообщал Курсор, 16 декабря на большие экраны выйдет долгожданная новинка — вторая часть научно-фантастического фильма «Аватар». Режиссером фильма остался Джеймс Кэмерон, а к своим ролям вернулись полюбившиеся всем актеры. Но в новой части состав пополнили Кейт Уинслет и Стивен Лэнг.

Курсор писал ранее, что правительство Израиля хочет развивать сферу киноиндустрии, поэтому для иностранных компаний, которые захотят снимать фильмы в стране, будут действовать финансовые льготы.