Пропалестинские активисты пригрозили Джастину Биберу из-за концерта в Израиле

Группа активистов пригрозила Биберу серьезной реакцией, если его выступление в Израиле пройдет по плану. Помимо пресс-релиза, активисты также написали напрямую Биберу.

Поп-музыканту Джастину Биберу угрожает антиизраильская группа в Южной Африке из-за того, что артист планирует выступить в Тель-Авиве.

Группа под названием #Africa4Palestine сообщила в пресс-релизе во вторник, что ее активисты приобрели большое количество билетов на шоу «Justice World Tour» Бибера в Кейптауне и Йоханнесбурге, Южная Африка, 28 сентября и 1 октября. Они пообещали сорвать его концерты, если шоу в Тель-Авиве-Яффо, запланированное на 13 октября, не будет отменено.

Группа назвала список артистов, которые отменили концерты в Израиле после того, как в 2005 году был объявлен культурный бойкот Израиля, включая Роджера Уотерса из Pink Floyd, Лорин Хилл, Чака Ди, Лорд и других.

Группа пригрозила Биберу серьезной реакцией, если его выступление в Израиле пойдет по плану. Помимо пресс-релиза, группа также написала напрямую Биберу.

Отметим, что канадский певец недавно отменил свой тур по Северной Америке после того, как у него диагностировали синдром Рамзи Ханта — редкое заболевание, которое парализовало половину его лица.

Курсор писал ранее, что продюсерская компания Адама Сэндлера снимает фильм на тему бат-мицвы.