Стало известно, кто подсказал Лео Ди Каприо культовую фразу из Титаника

Режиссер Джеймс Кэмерон признался, что подсказал актеру Леонардо Ди Каприо произнести культовую фразу «Я король мира» в сцене из «Титаника».

Об этом сообщает Screen Rant.

Кинематографист поделился, что первоначально просил актера выть по-волчьи, однако после десяти дублей съемочной группе так и не удалось достичь желаемого результата — придумать сцену, которая отражала бы характер героя Ди Каприо Джека. Тогда Кэмерону пришла в голову идея попросить актера произнести фразу «Я король мира», которая впоследствии стала культовой.

«Он живет беззаботно, без иллюзий», — уточнил Кэмерон. По его словам, эта фраза была выражением жизни, и он добавил, что жизненная сила персонажа неугасима и полна потенциала.

Как известно, выпущенный 25 лет назад «Титаник» побил рекорды кассовых сборов, несмотря на трудности. Перед премьерой ожидалось, что фильм станет огромным провалом. Перерасход средств, отложенная дата выхода, долгое производство и сообщения о травмах на съемочной площадке преследовали фильм до того, как он вышел 19 декабря 1997 года.

Как сообщал Курсор, новой избранницей Леонардо Ди Каприо стала 22-летняя украинка Мария Береговая. Влюбленных сняли папарацци, когда они возвращались с вечеринки, что проходила в ночном клубе в Сен-Тропе. Леонардо старался не привлекать внимание — надел темную рубашку, брюки и кепку, которой попытался скрыть лицо.

Поговаривают, что актер и модель познакомились именно в этом заведении, куда актер фильма «Титаник» и Мария отправились после развода с бывшими партнерами. Модель была замужем за Ахмедом Масудом Абдельхафидом, управляющим империей недвижимости и моды в Монако.

Ранее «Курсор» писал о том, что буквально вчера 47-летний американский актер, звезда фильмов «Титаник» и «Выживший» расстался со своей девушкой после долгих лет отношений.