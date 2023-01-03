В TikTok попали кадры, как выглядят волосы Ким Кардашьян после многих окрашиваний

Ким Кардашьян показала свои настоящие волосы, которые значительно потеряли свой вид после частых изменений прически.

Девятилетняя дочка Ким Кардашьян опубликовала в TikTok видео, на котором знаменитость вместе с дочерью поют рождественскую песенку. На этом видео Ким показала свои настоящие волосы после нескольких окрашиваний и наращиваний.

Об этом пишет Daily Mail.

9-летняя Норт Уэст сняла 42-летнюю Ким в естественном виде, сидящей в пижаме на кровати.

Но что привлекло внимание поклонников, так это ее короткие волосы, которые сильно отличались от обычных.

Настоящие волосы звезды реалити-шоу — без наращивания, париков и укладки — выглядели намного тоньше и суше, чем обычно. Они ярко демонстрируют повреждения от многочисленных окрашиваний и далеки от ее натуральных блестящих прядей цвета воронова крыла.

Поклонники откликнулись на ее образ в комментариях, и многие сетовали на потерю ее прежних волос.

Один поклонник расстроился: «Должно быть, волосы Кимберли устали из-за обесцвечивания». А другой фанат написал: «У нее были буквально самые красивые в мире шелковистые черные волосы».

В прошлом году Ким перекрасилась в платиновую блондинку, чтобы полностью походить на Мэрилин Монро. А дебютировав со своими более светлыми локонами, звезда вернулась к черным на следующий год.

Ранее Курсор писал, что Ким Кардашьян пожаловалась на совместную опеку над детьми с Канье Уэстом.

Как сообщал Курсор, Канье Уэст признан антисемитом года в США. Вторую строчку в позорном списке занял Моххамед Хадид – отец супермоделей Беллы и Джиджи Хадид.