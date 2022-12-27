Ким Кардашьян пожаловалась на совместную опеку над детьми с Канье Уэстом

Причиной обострения отношений между супругами стало поведение рэпера на публике и его антисемитские заявления.

Американской звезде Ким Кардашьян очень трудно делиться опекой над четырьмя детьми вместе с бывшим мужем Канье Уэстом.

Об этом она призналась в подкасте Angie Martinez IRL.

Как известно, причиной обострения отношений между супругами стало поведение рэпера на публике и его антисемитские заявления. Говоря о совместной опеке с бывшим, звезда не смогла сдержать слез.

«Это невероятно тяжело. У меня был лучший отец, у меня были лучшие воспоминания и наибольший опыт, и это все, чего я хочу для своих детей. Если они не знают о том, что говорят или что происходит в мире, то зачем мне передавать им эту энергию? Это действительно трудная взрослая тема, с которой они не готовы иметь дело», — сказала Ким.

По мнению Кардашьян, она не должна рассказывать плохое об отце своих детей и вовлекать их в скандалы, связанные с Уэстом. Знаменитость хочет обсудить все с детьми, когда они будут готовы к этому.

«Когда-то мои дети поблагодарят меня за то, что я сидела здесь и не ругала их отца, когда могла. Они поблагодарят меня, и я лично отвечу на все, что они захотят узнать. Это больше не мое дело — влезать в чужие дела», – добавила Ким.

Как сообщал Курсор, Канье Уэст признан антисемитом года в США. Вторую строчку в позорном списке занял Моххамед Хадид – отец супермоделей Беллы и Джиджи Хадид.

Ранее мы рассказывали, что Канье Уэст призвал евреев простить Гитлера, а также назвал Илона Маска генетическим гибридом.

Курсор также сообщал, что рэпер расстался со своей 24-летней девушкой.