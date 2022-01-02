Звезда фильмов о Джеймсе Бонде получил рыцарский орден

Актер Дэниэл Крэйг, наиболее известный по фильмам о Джеймсе Бонде 007, стал лауреатом британской премии «Рыцари Михаил и Георгий Святые». Об этом свидетельствует документ на сайте правительства Великобритании. Такую же награду в фильме получил и сам Джеймс Бонд.

Крэйг получил награду за достижения в области кино и драматургии. Он стал кавалером ордена — это самая низкая степень этой награды. Согласно сюжету книги Яна Флеминга, Джеймс Бонд стал кавалером ордена Святых Михаила и Георгия в 1953 году.

Также в прошлом году за роль Бонда Крэйг был удостоен звания почетного командора Королевского флота.

Дэниэл Креэг сыграл Джеймса Бонда в последних пяти фильмах по романам журналиста и писателя, офицера британской военной разведки Яна Флеминга — «Казино «Рояль», «Квант милосердия», «007: Координаты Скайфолл», «007: Спектр» и «Не время умирать».

«Курсор» писал о том, что Николас Кейдж сыграет графа Дракулу в новой картине о легендарном вампире. Режиссер Крис МакКей («Война будущего») работает над фильмом, который расскажет о слуге вампира графа Дракуле Ренфилде. Он упоминался в романе британского писателя Брэма Стокера как пациент психбольницы, который одержим жаждой крови. И вот стало известно, что главного вампира в истории Европы сыграет Николас Кейдж («Без лица», «Призрачный гонщик», «Свинья», «Цвет из иных миров»).

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