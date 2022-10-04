10 тревожных признаков, которые могут указывать на ухудшение здоровья сердца

Не все сердечные заболевания имеют явные признаки, поэтому понимание даже не столь очевидных симптомов имеет решающее значение. Это может помочь спасти жизнь человека и помочь ему добраться до больницы для своевременного лечения.

10 предупреждающих признаков плохого здоровья сердца, к которым вы всегда должны относиться серьезно:

1. Дискомфорт в груди

Это наиболее распространенный предупредительный признак сердечно-сосудистых заболеваний. Если у вас закупорка артерии или сердечный приступ, вы можете чувствовать дискомфорт, стеснение или давление в груди.

2. Нерегулярное сердцебиение

Ваше сердце обычно учащается, когда вы нервничаете или взволнованы, или время от времени пропускает или добавляет удары.

3. Боль, которая распространяется на руку

Боль, отдающая в левую сторону тела или в шею, является еще одним распространенным признаком сердечного приступа.

4. Ощущение удушья

Термин «стенокардия» означает «удушье», и человек, у которого случился сердечный приступ, иногда может ощущать стеснение или боль.

5. Расстройство желудка, изжога или боль в животе

Женщины чаще, чем мужчины, сообщают об этом типе симптомов. Эти симптомы могут быть вызваны тем, что вы съели что-то, но если проблема сохраняется, рекомендуется обратиться к врачу, особенно если вы диабетик/курильщик/гипертоник.

6. Головокружение

Многие вещи могут заставить вас потерять равновесие или на мгновение почувствовать слабость. Возможно, вы недостаточно ели или пили или слишком быстро вставали. Однако, если вы внезапно почувствуете головокружение и дискомфорт в груди или одышку, немедленно обратитесь к врачу.

7. Опухшие лодыжки

Отек лодыжек встречается часто и может быть вызван различными причинами. Но если ваши лодыжки сильно опухли, это может быть признаком сердечной недостаточности.

8. Экстремальная усталость

Постоянная усталость может быть симптомом сердечной недостаточности и других заболеваний. Если вы устали, много работаете или поздно ложитесь спать, вероятно, это не ваше сердце, но если вы испытываете острую усталость, а ваш образ жизни не изменился, вам следует обратиться к врачу.

9. Храп

Вполне естественно немного похрапывать во сне. Однако необычно громкий храп, который звучит как одышка или удушье, может указывать на «апноэ во сне». Это когда вы ненадолго перестаете дышать, много раз за ночь, пока еще спите.

10. Постоянный кашель

Длительный кашель с выделением белой или розовой слизи может быть признаком сердечной недостаточности. Обычно это происходит, когда сердце не справляется с потребностями организма, в результате чего кровь просачивается обратно в легкие.

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