100-летняя британка назвала лучший напиток, продлевающий жизнь

В этом напитке много витаминов и ценных веществ.

Жительница Великобритании Винни Тигвелл отметила свой 100-летний юбилей и рассказала, в чем состоит секрет ее долгой жизни, в частности она порекомендовала употреблять чай.

Об этом пишет In Your Area.

В пансионате для пожилых Winchcombe Place в городе Ньюбери (Беркшир), где живет Винни, собрались ее родные и друзья, чтобы поздравить ее с юбилеем. В течение многих лет женщина работала в одном из популярных торговых центров города. После ухода на пенсию в 1980 году Тигвелл возглавила чайный бар в здании суда Западного Беркшира, а доходы от работы заведения шли на благотворительность.

Она считает, что чай является лучшим напитком для долголетия. «Побольше чая и смеха!» — назвала главные составляющие долгой и счастливой жизни столетняя юбилярша.

«Курсор» писал ранее, что ученые из Университета штата Вашингтон выяснили, что одним из главных секретов долголетия являются длительные пешие прогулки. По словам экспертов, долголетие определяется не только генами.

Еще мы писали, что ученые Центра Чарльза Перкинса Сиднейского университета в Австралии уверяют, что всего несколько минут правильных тренировок в день смогут увеличить продолжительность жизни и снизить риски ряда возрастных заболеваний.

Напомним, что медики назвали два напитка, которые существенно продлевают жизнь человека. Ученые утверждают, что всего два напитка в разы могут снизить склонность к хроническим заболеваниям и помогут повысить шанс на долголетие.