11-часовой рабочий день может стать причиной ранней смерти

Всемирная организация здравоохранения призывает побеспокоиться о своем здоровье людей, которые работают как минимум по 55 часов в неделю.

Каждый год умирают сотни тысяч людей по всему миру из-за перенапряжения на работе. Как правило, ухудшение физического состояния здоровья и летальный исход затрагивает тех, кто проводит на работе более 11 часов в день пять раз в неделю. С каждым годом число жертв лишь увеличивается, отмечают специалисты.

В основной массе случаев у работников, которые вынуждены работать сверх установленной нормы, развиваются сердечно-сосудистые заболевания. Еще 5 лет назад из-за переработок погибло более 700 тысяч человек. Практически 400 тысяч пережили инсульт, и 350 тысяч столкнулись с другими заболеваниями сердца и сосудов. Но если сравнивать эту цифру с показателями за 2000-й год, то можно увидеть, что у этой категории работников случаи инсультов выросли почти на 20%, а других заболеваний сердечно-сосудистой системы – больше чем на 40%.

Хотя любого рода переутомление опасно для всех людей, ученые выделяют группы населения, которые больше других подвержены риску ранней смерти из-за сверхурочной работы. В первую очередь в зоне риска находятся мужчины, поскольку, как показывают исследования, из всего количества умерших от заболеваний, возникающих по причине изнурительного труда, 72% случаев приходится именно на представителей сильного пола.

«Курсор» писал, что эксперты рассказали, как выспаться, если у вас на это меньше 8 часов.

Ранее наш сайт сообщал, что израильские ученые создают нанотехнологию для борьбы с онкологией.