160 общин по всей Украине провели особый день молитвы и изучения Торы

Еврейские общины Украины провели специальный день молитвы, изучения Торы, благотворительности и добрых дел, посвященный миру и спокойствию в Украине.

В специальном письме раввинов и лидеров еврейских общин Украины говорится, что сегодняшний день, объявленный президентом Украины Владимиром Зеленским Днем национального единства, является подготовкой украинского народа к возможному вторжению России.

160 еврейских общин Украины провели специальный день молитвы, изучения Торы, благотворительности и добрых дел, посвященный миру и спокойствию в Украине.

В письме, опубликованном вчера вечером Еврейской федерацией, в частности, говорится следующее:

«Дорогие и любимые украинские евреи, мы переживаем напряженные и судьбоносные дни в связи с ситуацией, сложившейся в стране и за рубежом, но, как верующие евреи, мы уверены, что все происходит под высшим надзором, никакое зло не спускается сверху, и что все только к добру и благословению.

Эти дни — дни месяца Адар, и нам было заповедано, что «когда наступает Адар, многие радуются» — особенно в соответствии с указанием лидера Любавичского Ребе, который заявил, что шестьдесят дней Адара — это особые дни, в которые все добро и радость удваиваются».

В Еврейской федерации призвали всех евреев 16 февраля собраться в синагогах на специальную молитву с чтением Псалмов.

«Мы хотели бы посвятить полчаса специальной молитве за мир и спокойствие в стране, говоря о добрых делах.»

Курсор ранее писал, что Путин заявил, что Россия не хочет войны с Украиной. Президент Владимир Путин заявил, что Россия не хочет войны с Украиной, после того как западные столицы обвинили Москву в наращивании войск вблизи украинской границы и планами вторжения в соседнее государство.

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