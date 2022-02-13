Ассоциация еврейских общин Персидского залива отмечает годовщину

Ассоциация еврейских общин Персидского залива отметит свою первую годовщину после года сотрудничества и поддержки еврейских общин в этом регионе.

«Рост еврейской жизни в Совете сотрудничества стран Персидского залива за последний год — не что иное, как чудо. Отмечая первую годовщину Ассоциации еврейских общин Персидского залива, мы празднуем беспрецедентное партнерство между евреями», — говорит посол Худа Нону, бывший посол Бахрейна в США и нынешний член правления AGJC.

Об организации было объявлено 15 февраля прошлого года. Она была образована еврейскими общинами в Объединенных Арабских Эмиратах, Бахрейне, Саудовской Аравии, Кувейте, Омане и Катаре. В то время создание группы произошло после Авраамских соглашений, о которых было объявлено в августе и которые были подписаны в сентябре 2020 года.

Этой осенью были совершены первые полеты, вскоре был произведен обмен посланниками и произошло много других «первых» событий. Для евреев, находящихся в Персидском заливе, были очень важные вехи. Ханука дважды открыто праздновалась в ОАЭ, а израильские официальные лица совершали крупные визиты в страны Персидского залива.

«Мы отпраздновали множество событий жизненного цикла, в том числе бар-мицву и свадьбу в Бахрейне. В результате того, что все больше евреев и семей переезжают в регион, мы вместе отмечаем еврейские праздники, собираясь каждую пятницу перед Шаббатом на видеочате Zoom, где мы вместе произносим молитвы, слушаем Двар Тору от раввина Абади. Мы создаем определенную инфраструктуру для сообщества не только сейчас, но также и в долгосрочной перспективе, например, Beth Din (еврейский суд) и организацию Kashrut в масштабах всего GCC. Я надеюсь, что в следующие пять лет мы увидим, как сюда переедет больше молодых специалистов и создаст здесь свои семьи», — говорит Худа Нону.

В ОАЭ раввин доктор Эли Абади был ключевой фигурой в AGJC и в местной еврейской общине. Он старший раввин Еврейского совета эмиратов и раввин AGJC. «Когда я приехал сюда 15 месяцев назад, здесь была зачаточная еврейская община, — вспоминает он. — Я обнаружил, что в этом районе было больше евреев. Я знал о бахрейнском сообществе и был знаком с послом Нону».

Напомним, ранее Курсор писал о том, что Спикер Палаты представителей США Пелоси в среду посетит Израиль.

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