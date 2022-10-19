3 лучших продукта для завтрака, которые увеличивают скорость метаболизма

Вы знаете, как говорят: завтрак — самый важный прием пищи за день. Это особенно верно, если вы пытаетесь похудеть.

Чтобы узнать больше о лучших продуктах для завтрака, ускоряющих метаболизм, SheFinds.com поговорили с экспертами по питанию доктором Мэттом Чалмерсом и диетологами Тристой Бест и Брендой Перальтой. По их словам, яйца, овсянка и греческий йогурт — отличные варианты.

Яйца

К счастью, яйца являются одним из самых популярных классических продуктов для завтрака, потому что они также являются одним из лучших продуктов с высоким содержанием белка, которые могут помочь ускорить ваш метаболизм. Во многом это связано с тем, что содержащийся в них белок может помочь увеличить термический эффект пищи, или TEF.

«Когда эти продукты перевариваются, они повышают внутреннюю температуру тела, что увеличивает количество сожженных за это время калорий, — говорит Бест. — Это означает, что вы сжигаете калории во время еды».

Овсянка

Еще одна вкусная, универсальная и полезная для похудения еда — не что иное, как сытная тарелка овсяных хлопьев. Это один из лучших продуктов для правильного начала утра. «Овес является отличным источником цельного зерна и содержит много клетчатки и питательных веществ, которые делают его здоровой едой или перекусом», — говорит Бест.

Благодаря высокому содержанию клетчатки овес поможет вам дольше оставаться сытым, а это означает, что вы с меньшей вероятностью будете перекусывать и переедать в конце дня. Кроме того, для расщепления всей этой клетчатки требуется большое количество калорий, что помогает ускорить метаболизм.

Греческий йогурт

Перальта предлагает еще один полезный продукт, который также может содержать белок: греческий йогурт! Благодаря тому, что этот вкусный завтрак содержит много белка и мало углеводов, это также отличный способ зарядить организм энергией, дольше оставаться сытым и повысить скорость метаболизма.

На самом деле, одна порция греческого йогурта содержит 15-20 граммов белка, что дает вашему телу энергию для сжигания большего количества калорий и достижения цели по снижению веса.