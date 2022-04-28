30 апреля резко изменится судьба Украины — астролог

В этот день произойдёт солнечное затмение. И оно кардинально изменит характер противостояния украинских защитников с захватчиками из рф*.

Об этом сообщает « Обозреватель «.

По его словам, в этот день Украине можно пожелать силы и победы, и это обязательно сбудется.

«Затмение произойдет в знаке Телец. Украина также находится под влиянием этого знака. Поэтому затмение влияет на Украину (изменение судьбы). То есть во время затмения можно пожелать Украине силы, победы, расцвета. И это сбудется», — сказал Мехеда.

Он добавил, что 2 мая состоится астрометрическое соединение кометы С/2021 О3 с Меркурием и Луной в созвездии Плеяд. Это вызовет резкий рост социальной активности людей.

«Воздействие затемнения начнет влиять на реальные события с 3 мая 2022 года», — добавил астролог.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!