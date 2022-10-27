Самые распространенные ошибки, которые ухудшают пищеварение и приводят к запорам

Эксперт говорит, что вам не понадобятся никакие лекарства для улучшения пищеварения, если вы избежите этих 5 распространенных ошибок.

Путь к здоровому сердцу лежит через желудок. Но дело не только в сердце! Здоровье вашего кишечника влияет на весь организм — от вашего иммунитета до вашего настроения. Помимо поддержания здоровой диеты, жизненно важно принимать правильные меры для улучшения пищеварения. Если ваш животик не может поглощать и усваивать все питательные вещества, предлагаемые вашей диетой, даже самый лучший план диеты будет недостаточным. Медпортал HealthShots поделился некоторыми советами, которым вы можете следовать, чтобы повседневные расстройства пищеварения остались в прошлом.

Доктор Дикса Бхавсар Савалия недавно поделилась публикацией в своем аккаунте в Instagram, в которой рассказала о распространенных повседневных ошибках, которые могут быть причиной вашего далеко не оптимального пищеварения.

Вот чего следует избегать, чтобы улучшить пищеварение

1. Купание сразу после еды

Принятие ванны приведет к снижению температуры тела, что замедлит пищеварение. Наши пищеварительные ферменты также работают в узком диапазоне температур, и принятие душа сразу после еды снижает их эффективность. Поэтому убедитесь, что между купанием и едой выдерживается не менее 2 часов.

2. Занимайтесь сразу после еды

Разве наши мамы не говорят нам избегать упражнений после еды? Доктор Савалия согласна с этой материнской логикой. Эксперт говорит: «Ходьба на большие расстояния, плавание, физические упражнения — все эти действия усугубляют проблему». Это может вызвать вздутие живота, неполное усвоение пищи и чувство дискомфорта после еды.

По словам доктора, лишь легкая ходьба после еды – примерно 1-10 минут – это хорошая привычка, которая должна войти в вашу жизнь.

3. Поздний обед

Вам следует обедать между 12 и 14 часами дня, когда солнце находится на пике неба, для улучшения пищеварения. Пропускать обед нельзя!

4. Употребление творога на ночь

Хотя творог является кладезем многих питательных веществ, таких как витамин С, витамин В12, витамин А, кальций и калий, его употребление во время ужина может быть причиной запоров.

5. Сон сразу после еды

Наши циркадные ритмы или биологические часы диктуют колебания температуры тела. Когда мы спим, температура нашего тела начинает падать. Итак, вы уже узнали, что пищеварение замедляется при низкой температуре тела. Итак, следуя советам лечебной системы, вы должны выдерживать промежуток не менее 3 часов между приемами пищи и временем сна.

«Во время сна тело восстанавливается и исцеляется, в то время как разум переваривает мысли, эмоции и дневные переживания», — говорит доктор Савалия. Вот почему последний прием пищи должен быть относительно легким и задолго до сна.

Ранее Курсор писал, что родители мальчиков стареют быстрее — исследование.