5 самых опасных дней августа: ждут болезни, конфликты и убытки

Некоторые даты лунного календаря считаются опасными и несчастливыми. В такие дни нередко бывают конфликты между людьми, различные неприятности и болезни, проблемы с деньгами и личной жизнью. Астрологи предупредили о пяти таких днях в августе 2022 года.

Об этом пишет УНИАН.

4 августа: переход Меркурия в знак Девы

Этот день будет очень удачным для занятия наукой и умственным трудом. Однако из-за обострения разума люди в этот день становятся циничными и хладнокровными, не заботятся о чувствах других и теряют способность к сопереживанию. Очень важно не стать черствым в этот день, и не испортить отношения с близкими.

12 августа: полнолуние в знаке Водолея

Полнолуние всегда таит в себе как приятные моменты, так и большие опасности. Полнолуние августа принесет людям трудные моральные выборы. Это день искушений и соблазнов, когда люди готовы на неоправданный риск, безумные авантюры или вредные поступки. Лучше отложить на потом важные дела и денежные траты.

14 августа: убывающая Луна в знаке Рыб

В этот день высока вероятность обмана или сомнительной авантюры. Лучше держаться подальше от незнакомцев и неприятных людей. Также стоит быть осторожными с коллегами и завистниками. Вам могут сделать подлость или распустить про вас неприятные слухи.

26 августа: переход Меркурия в знак Весов

В этот день обострятся хронические болезни и снизится иммунитет. Следите за своим самочувствием и прислушивайтесь к организму. Также возрастет вероятность семейных ссор, особенно с детьми. 26 августа нельзя ревновать — ревность в эту дату очень губительна для отношений.

28 августа: убывающая Луна в знаке Льва

В этот день не стоит доверять людям. Вами могут манипулировать для своей выгоды или поставить вас в глупое положение, чтобы выделиться на вашем фоне. И вы сами можете стать корыстными и даже не заметить этого. В эту дату лучше не начинать никаких новых дел — они все будут провальными.