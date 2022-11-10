5 способов повысить иммунитет и защититься от болезней зимой

1. Не допускайте обезвоживания
Вам нужно пить много воды и зимой, особенно потому, что воздух очень сухой.
2. Питайтесь правильно
Как бы просто это ни звучало, это очень важный момент. Что вы едите, то вы и есть. Если вы хотите иметь здоровую иммунную систему, необходимо соблюдать диету, полную витаминов и минералов. Включение фруктов, богатых витаминами А, С и В, таких как свекла, кабачки, апельсины и т. д.
3. Хорошо спать
Недостаток сна не только увеличивает стресс и отсутствие концентрации, но и негативно влияет на вашу иммунную систему. Спать не менее 6-8 часов очень важно, чтобы ваше тело отдыхало и поддерживало высокий уровень иммунитета.
4. Регулярно занимайтесь спортом
Упражнения — отличный способ повысить иммунитет, потому что они помогают организму вырабатывать гормоны, повышающие иммунитет.
5. Используйте эфирные масла
Эфирные масла — это масла, изготовленные из экстрактов определенных фруктов и цветов и имеющие ароматический запах.
Они используются для лечения различных проблем, таких как головные боли и стресс.
Они могут быть отличным способом повысить иммунитет зимой, поэтому попробуйте распылить эфирные масла, повышающие иммунитет, такие как лимон, мята или эвкалипт, в вашем доме.
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