6 лучших натуральных средств от темных кругов под глазами

Чрезмерное время перед экраном или недостаток сна могут привести к мешкам под глазами или темным кругам. Эксперт рекомендует некоторые простые домашние средства в качестве лечения.

Область вокруг глаз по своей природе самая хрупкая. На самом деле, в то время как наша кожа везде имеет толщину около двух миллиметров, кожа вокруг наших глаз составляет всего около 0,5 миллиметра, что делает ее более прозрачной, чем другие области. Поскольку выработка коллагена и эластина с возрастом снижается, кожа становится более дряблой и менее толстой. Расширенные кровеносные сосуды вызывают истончение и потемнение кожи.

Лучшие способы избавиться от темных кругов с помощью домашних средств:

1. Холодный компресс:

Утром или вечером прикладывать холодный компресс минут на десять. Если у вас есть маска, вы можете хранить ее в холодильнике и доставать два раза в день.

2. Холодные чайные пакетики:

Если у вас нет холодного компресса или маски, замените их использованными чайными пакетиками. Многие чаи, такие как зеленый чай, обладают дополнительным преимуществом антиоксидантов, которые помогают успокоить напряженные капилляры.

3. Нарежьте несколько огурцов:

Нарежьте свежий огурец толстыми ломтиками и поставьте в холодильник на 30 минут. Оставьте эти ломтики огурца от темных кругов под глазами на 10 минут и смойте теплой водой.

4. Найдите радость в миндальном масле:

Смесь миндального масла и витамина Е может быть естественным средством от темных кругов, если использовать ее в течение длительного времени. Массируйте смеси под глазами перед сном. После пробуждения промойте участок холодной водой.

5. Получите антиоксиданты:

Употребление в пищу некоторых обработанных пищевых продуктов может увеличить окислительный стресс. Употребление в пищу продуктов, богатых антиоксидантами, таких как ягоды, темный шоколад и бобы, может помочь в борьбе с воспалением.

5. Холодное молоко:

Молочные продукты, такие как молоко, являются отличным источником витамина А, который содержит ретиноиды, которые отлично подходят для того, чтобы кожа выглядела яркой и молодой. Смочите ватный диск для снятия макияжа в миске с холодным молоком. Держите эту подушечку на глазах около 10 минут два раза в день. Смойте теплой водой.

6. Больше спать

Недостаток сна может привести к скоплению жидкости под глазами. Чтобы убедиться, что вы получаете достаточное количество сна, вам может потребоваться изменить режим. Уменьшите стресс, больше спите и регулярно занимайтесь спортом.