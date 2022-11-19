6 простых и эффективных способов предотвратить рвоту

Рвота – это неприятное чувство, которое доставляет вам настоящий дискомфорт. Вот несколько рекомендуемых экспертами способов предотвращения рвоты.

Рвота — это непроизвольное (в основном) опорожнение содержимого желудка через рот, иногда через нос. Тошнота может свидетельствовать о серьезной проблеме, если она не прекращается. Прокрутите вниз, чтобы узнать, как предотвратить рвоту, чтобы избежать осложнений.

Компания Health Shots связалась с доктором Санджаем Гуптой, старшим консультантом по внутренним болезням в больницах Парас, Гургаон, Харьяна, чтобы понять, что вы можете сделать.

1. Не изнуряйте себя

Тренировки могут вызвать у вас тошноту, а если вас уже тошнит, чрезмерная активность усугубит ситуацию. Эксперт говорит, что активность и недостаток сна могут усилить тошноту.

2. Не допускайте обезвоживания

Питьевая вода — один из лучших способов избежать рвоты. Доктор Гупта говорит: «Поддерживайте гидратацию, потягивая воду или другие холодные, прозрачные, газированные или терпкие напитки, такие как имбирный эль или лимонад. Чай с мятой также может быть полезен».

3. Держитесь подальше от сильных ароматов

Держитесь подальше от триггеров, таких как сильные ароматы и другие ароматы. Даже ароматы или сильные запахи пищи могут вызвать рвоту. Сильные запахи, например, исходящие от продуктов питания и парфюмерии.

4. Употребляйте мягкую пищу

Доктор Гупта говорит, что употребление пищи вне дома может привести к рвоте, если вы уже испытываете симптомы.

5. Соблюдайте здоровую диету

Изменение диеты часто помогает предотвратить рвоту. Вообще говоря, вы можете воздержаться от приема твердой пищи на срок до 24 часов и вместо этого есть пищу, которая легко переваривается, советует эксперт.

6. Лекарства могут помочь

Если вы собираетесь в поездку, лекарства от укачивания, отпускаемые без рецепта, могут помочь успокоить ваш желудок.

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