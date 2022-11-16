6 советов, как повысить иммунитет ребенка перед наступлением зимы

Крайне важно иметь сильную иммунную систему, поскольку именно она защищает нас от всевозможных атак бактерий, вирусов и т. д.

Наступает зима, а вместе с ней и распространение вирусных инфекций, простуды и кашля. Теплая одежда и сильная иммунная система — единственные две вещи, которые защитят вашего ребенка от заражения этими недугами. Но так как это не однодневный процесс, вам нужно последовательно работать над повышением иммунитета вашего ребенка.

Пкдиатр Сандхья Сонеха озвучила для HealthShots 6 советов для того, чтобы у вас был здоровый ребенок:

1. Грудное вскармливание

Если у вас есть новорожденный ребенок, необходимо кормить ребенка грудью, по крайней мере, в течение первых шести месяцев. Ребенку следует давать материнское молоко только в начале, так как оно имеет огромные преимущества и обладает удивительной способностью бороться с инфекциями у ребенка. «Грудное вскармливание уменьшает желудочно-кишечные и респираторные инфекции. Грудное вскармливание также снижает аллергию», — говорит доктор Сонеха.

2. Сделайте прививку

При распространении Covid-19 и т. д. важно придерживаться графика иммунизации и следовать советам педиатра, когда речь идет о вакцинации детей.

3. Дайте здоровую тарелку

Зимой для иммунной системы ребенка важнее всего здоровое питание, дающее вашим детям тепло и силу. Мы должны побуждать наших детей «есть радугу» — множество фруктов и овощей. Диета должна быть богата фруктами и овощами, а также диетой с высоким содержанием клетчатки.

Фрукты, повышающие иммунитет, — это апельсины, грейпфруты, черника, яблоки и груши. Рыба является хорошим источником витамина D.

«Различные витамины и минералы, содержащиеся во фруктах, необходимы для поддержания хорошего здоровья и сильной иммунной системы. Здоровая диета всегда должна включать йогурт, богатый полезными бактериями и помогающий поддерживать здоровье желудочно-кишечного тракта», — говорит доктор Сонеха.

4. Поощряйте регулярное мытье рук

Около 80 процентов инфекций передаются через прикосновения, поэтому мы должны учить наших детей правильной технике мытья рук. Их следует научить всегда мыть руки после чихания и кашля. Мытье рук водой с мылом удаляет бактерии и вирусы.

5. Правильный сон

Убедитесь, что они достаточно спят. Д-р Сонеха объясняет, что потребности детей во сне меняются в зависимости от возраста: дети в возрасте от 0 до 3 месяцев спят около 15–16 часов, дети в возрасте от 4 до 12 месяцев нуждаются в 12–15 часах сна, после чего потребность во сне у детей постепенно снижается. Примерно с 9 до 12 часов. Когда ребенок не высыпается, это приводит к меньшему количеству белков, особенно цитокинов, которые помогают бороться с инфекциями.

6. Упражнения

«Если регулярно упражняться, это укрепит иммунную систему за счет увеличения количества Т-клеток, которые помогают бороться с инфекциями», — говорит доктор Сонеха.

Ранее Курсор писал, как короткий световой день влияет на ум человека: исследование.