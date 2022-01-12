Сексуальный гороскоп — 2022: какие знаки зодиака ждет огромная страсть

Год Черного (Голубого) Водяного Тигра для всех знаков зодиака откроет что-то новое в самой интимной своей сфере.

Уже в январе Венера выйдет из ретроградной фазы и войдет в прямое взаимодействие с другими планетами. Этот контакт будет столь плодотворным, что нежные чувства, любовь, страсть выйдут на первый план у представителей всех знаков зодиака.

Как сложится сексуальный гороскоп на 2022 год у знаков зодиака, объясняет астролог Анна Анисимова, передает Woman.ru

Овен

Овен открыто и смело заявляет о своих желаниях, не будет ходить вокруг да около предмета своей страсти, а сразу даст понять, к кому он испытывает влечение.

Прибавьте к этому еще и изобретательность знака зодиака, их желание все время пробовать что-то новое, неустанный поиск интересных альтернатив.

Сексуальный гороскоп 2022 говорит, что Овны постоянно будут придумывать что-то новое, импровизируя в этом с полной самоотдачей. Правда, иногда в процессе могут так залюбоваться собой, что совсем забудут про чувства партнера. Поэтому звезды рекомендуют знаку зодиака иногда останавливаться, чтобы посмотреть на свою пару со стороны.

Лучше всего Овнам подойдут Львы, Близнецы и Стрельцы, а вот с Раками, Рыбами, Козерогами и Скорпионами стоит общаться без сексуального подтекста.

Женщины — Овны никогда не согласятся на второстепенную роль в романтическом союзе, они привыкли быть королевами в постели.

Сексуальный гороскоп 2022 обещает женщинам — Овнам новые приключения в августе. Объекты любви, как старые, так и новые, будут появляться в жизни знака зодиака все лето, но именно его конец ознаменует «парад планет».

Звезды советуют относиться к этим романам именно как к развлечениям. Настоящая страсть придет чуть позже.

Мужчина — Овен наэлектризован до предела, и постель для него — арена сражения. Но стоит страсти немного утихнуть, как угасает и интерес знака зодиака к партнерше.

Сексуальный гороскоп 2022 обещает мужчинам — Овнам яркий роман, который начнется как легкая интрижка в попытках скрасить одиночество, но в итоге может перерасти в глубокое чувство.

И как бы знак зодиака ни пытался от него спрятаться и вновь перевести отношения в русло партнерских, тяга к объекту своего желания окажется сильнее.

Телец

Наслаждение и еще раз наслаждение — вот девиз Тельца. Этот знак зодиака любит получать удовольствие, к которому нужно подступать медленно.

Сексуальный гороскоп 2022 обещает Тельцам ренессанс. Те эмоции от плотской любви, которые знак зодиака испытывал в юности, вернутся к нему с новыми знакомствами, которые довольно быстро продолжатся в постели.

Даже если эта встреча не получит продолжения, она оставит неизгладимые воспоминания в сердце Тельца.

Женщина — Телец невероятно чувственна, она манит мужчин. Представительница знака зодиака в постели изобретательна, инициативна и готова к экспериментам.

Сексуальный гороскоп на 2022 год обещает женщинам — Тельцам оглушительный курортный роман, который заставит их по-новому взглянуть на сексуальность и огромный потенциал мужчин.

Возможно, что знак зодиака не сможет отделить только удовольствие от чувств, курортное приключение обернется разочарованием, но зато много нового представительница этого знака узнает о себе и возможностях своего тела.

У Мужчины — Тельца все настолько основательно, что всполохи страсти и карнавал огня — это вообще не по его адресу.

Сексуальный гороскоп 2022 года обещает представителям знака зодиака стабильный, хороший год, в котором будет все так, как он захочет. Захочет в постели.

Близнецы

Доминирующая планета в Близнецах — Меркурий, она вращается вокруг Солнца быстрее других соседей, поэтому демонстрирует то свою холодность, то обжигающий жар. Так же переменчивы в сексуальном плане и данный знак зодиака.

Период, когда Близнецы охладеют к сексу в 2022-м, будет временен. Вскоре представители данного знака снова вернутся к поиску объекта для новых любовных побед.

То, что про них известно точно: если лавина страстей накрыла знак зодиака с головой, их будет не узнать.

Женщина — Близнецы ищет некий идеал, но при этом представительница данного знака легко поддается соблазнению: ведь ее побуждает не физическая потребность и даже не поиск приключений.

Сексуальный гороскоп 2022 года обещает знаку зодиака новые эротические переживания во второй половине лета. Но им стоит быть осторожными, ведь в этот новый роман может вмешаться ревность со стороны старого партнера.

Быть начеку стоит и с новыми знакомыми, которые претендуют на роль кавалеров. Среди них могут оказаться манипуляторы.

Сентябрь подарит Близнецам влюбленность, но на длительные отношения, однако, рассчитывать не стоит.

Мужчина — Близнецы невероятно любопытны, всегда в поиске новых удовольствий и развлечений, ни одна вечеринка в городе не может пройти без их участия.

Они знают всех красивых девушек и быстро и интуитивно понимают, как можно завоевать их сердца.

Сексуальный гороскоп 2022 обещает представителям знака зодиака не только эротическое удовольствие, но и, быть может, впервые подключение к плотской составляющей и эмоциональной сферы.

Причем отношения могут быть уже длительными, проверенные временем, но именно глубокие, доверительные чувства к женщине в них проснутся впервые.

Рак

Раки — кинестетики, им важны ласки, прикосновения, ответная реакция партнера.

Общий гороскоп для знака зодиака не предвещает особых страстей. Вполне возможно, что все сексуальные похождения в 2022-м произойдут наедине с собой.

Для Жещины — Рака секс — это не исполнение супружеского долга и не получение удовольствия, а увлекательная игра.

Увы, сексуальный гороскоп 2022 года новых встреч, обещающих представительницам знака зодиака, практически не гарантирует.

Но зато откроет для них мир новых секс-гаджетов и ролевых игр, а с ними и новые эротические переживания.

Любовь и секс в жизни мужчины — Рака идут рука об руку. Трудно обнаружить знак зодиака втянутым в отношения, которые не затрагивают его эмоционально.

Сексуальный гороскоп 2022 обещает представителям этого знака спонтанные проявления чувств в местах меньше всего для этого предназначенных. И если сначала это воспримется как сиюминутное приключение, то уже вскоре станет большим, увлекательным квестом, от которого новые ощущения будут переживать оба партнера.

Лев

Лев находится под покровительством Солнца, а это значит, что люди, рожденные под этим знаком зодиака, обладают магнетическим притяжением. Они обаятельны, харизматичны, долго остаются сексуально привлекательными.

Сексуальный гороскоп 2022 года Львам обещает запредельно повышенный интерес со стороны противоположного пола.

Спасибо надо сказать покровителю года Черному Водяному Тигру и кокетливой Венере. Это их мощная энергетическая сила так подействуют на окружение царя зверей.

У знака зодиака может появиться мимолетный роман, но ничем хорошим это не закончится.

Женщина — Лев и в постели львица. Расцвета зрелости знак зодиака достигает ближе к 40 годам, и следующее десятилетие, как правило, становится идеальным и открывающим много нового для нее в интимной сфере.

Сексуальный гороскоп 2022 советует Львицам попробовать новые ролевые модели в постели, которые привнесут нотку новизны в отношения пары.

Мужчина — Лев один на один с партнершей он спокойно может уступить пальму первенства, позволив женщине решать и властвовать.

Сексуальный гороскоп 2022 года обещает знаку зодиака сразу несколько ярких сексуальных приключений, если они смогут чуть умерить свое «я» в первый период знакомства и сближения.

Дева

Девы не любят усложнять себе жизнь. Если знаку зодиака понравился партнер, они прямо и открыто заявят о намерениях. Ведь секс — это всего лишь секс. Чувства начинают говорить тогда, когда партнер раскрывается больше как личность.

Сексуальный гороскоп 2022 года обещает знаку зодиака много новых секс-открытий в отношениях с представителями других национальностей, что вполне может пробудить в Деве и любовь к путешествиям.

Женщины — Девы всегда знают, чего хотят, и всегда найдут нужные слова и смелость, чтобы рассказать партнеру об этом так, чтоб он не воспринимал это как просьбу или пожелание.

Сексуальный гороскоп 2022 обещает знаку зодиака яркий служебный роман, который озарит холодную осень цветным фейерверком.

Но надо помнить, что служебные романы чаще всего ничем хорошим не заканчиваются.

Мужчина — Дева — редкий представитель того знака зодиака, где за сдержанным внешним видом кроется буйный темперамент. Он реализует свой сексуальный потенциал в многочисленных экспериментах с женщинами.

Сексуальный гороскоп 2022 года обещает мужчинам — Девам знакомство с очень чувственной партнершей, секс с которой подарит много спонтанных и всепоглощающих эмоций.

Весы

Как любой балансирующий знак зодиака, Весы несут в себе много черт противоположного пола. Поэтому мужчины — Весы, например, могут быть чувствительны и нежны, тогда как женщины — Весы брутальны, жестки и совсем не сентиментальны.

Но вот как раз эти крайности и притягивают к ним как магнит партнеров.

Сексуальный гороскоп 2022 года обещает Весам массу новых эротических открытий, но только если знак зодиака решит сменить декорации и попробовать что-то новое. Новые костюмы и ролевые модели в помощь.

Женщины — Весы никогда не ставят интимные отношения на второй план. Стоит такой представительнице знака зодиака появиться в обществе, как от нее как будто начинают исходить токи — все взоры обращаются к ней.

Сексуальный гороскоп 2022 обещает знаку зодиака новые виды утонченных удовольствий, если они сами себе это разрешат.

Мужчина — Весы с первого взгляда может не произвести впечатление на дам. Но знайте, за этой скромной внешностью скорее всего скрывается очень умелый и искусный любовник.

Сексуальный гороскоп 2022 обещает знаку зодиака много разнообразного флирта и любовных приключений, если они перестанут идеализировать секс и своих партнерш и чуть снизят градус ожидания от происходящего.

Скорпион

Покровителем Скорпиона является Марс, воинствующая планета, которая привыкла побеждать во всех сферах жизни, в том числе и в постели.

Иногда запаса энергии хватает и на несколько партнеров/партнерш.

Сексуальный гороскоп на 2022 год обещает знаку зодиаку открытия в рамках тех удовольствий, о которых он даже не мечтал. Но не исключено, что, испробовав все, он в итоге вернется в консервативное, спокойное русло.

Женщина — Скорпион изобретательна, в меру цинична и любит эксперименты. Как бы ни был ее партнер подкован в области секса, найдутся вещи, которыми знак зодиака его удивит.

Звезды в сексуальном гороскопе 2022 года говорят женщине — Скорпиону, что те запреты, которые ранее казались для нее нерушимыми, на самом деле существуют только в ее голове. И кажется, знак зодиака созрела до того момента, когда можно с ними проститься.

Мужчине — Скорпиону не нужны внешние подтверждения своей сексуальности. Для осознания, что он отличный любовник, ему не требуется большой джип, да и о своих достоинствах он не будет распространяться на первой встрече.

Сексуальный гороскоп 2022 года обещает знаку зодиака новые эксперименты, которые поднимут его на новый уровень удовольствий.

Стрелец

Как и всем огненным знакам зодиака, Стрельцам постоянно требуются пожарные, ведь в постели они — огонь! При этом представителям знака зодиака не откажешь в природном любопытстве.

Сексуальный гороскоп на 2022 год обещает Стрельцам всех полов такие ситуации, которые их заметно ошарашат. После них придется, возможно, и вовсе призадуматься о своем поведении в постели или выборе партнеров вообще.

Женщина — Стрелец хоть и принадлежит к стихии Огня, очень земная. Она ценит личное пространство, свободу и не готова променять это на святые узы брака. Она комфортно себя чувствует в свободных отношениях.

Знак зодиака может быть обворожительна как в коктейльном платье, так и в потертых джинсах, она знает, что ее внешний вид никак не связан с ее сильной сексуальной конституцией.

Сексуальный гороскоп 2022 года обещает женщинам — Стрельцам авантюрные ситуации, которые сначала могут поставить их в тупик, но потом обернутся чем-то лучшим.

Мужчины — Стрельцы — мастера великолепного флирта. Оказавшись в магнетической ауре Стрельца, тяжело не пасть жертвой его обаяния. Знак зодиака умен, сексуален и щедр на комплименты.

Сексуальный гороскоп 2022 года обещает мужчинам — Стрельцам много новых встреч, которые могут повлиять на смену их сексуальных предпочтений.

Козерог

Расцвет сексуальной жизни Козерогов приходится на 35-40 лет, именно в этом возрасте знак зодиака обретает уверенность в себе, в собственном обаянии, силе и, наконец, осознают всю прелесть сексуальных утех.

Сексуальный гороскоп 2022 утверждает, что реализация в сексе может сильно повлиять на их творческую или карьерную эволюцию. Иначе говоря, секс даст такой прилив жизненных сил, что простимулирует все другие сферы.

Женщина — Козерог ненавидит рутину, бытовуху, она девушка-праздник. И в постели от своего партнера будет ждать такой же «ярмарки красок».

Для представительниц знака зодиака еще очень важны внешние проявления привязанности партнера: забота, подарки, постоянные ласки и прикосновения.

Сексуальный гороскоп 2022 года обещает женщинам — Козерогам подарить встречу с мужчиной-вызовом, который с помощью ласки и умелых манипуляций сможет воздействовать на тонкие струны тела и души.

Мужчины — Козероги мегапрактичны и любят деньги не меньше, чем секс, поэтому женщине, которая будет их полностью устраивать в постели, они могут предложить руку и сердце.

Знак зодиака всегда идет от своих желаний: между признанной красавицей, которую хотят все, и женщиной средней привлекательности, к которой сильно тянет его, он выберет последнюю.

Сексуальный гороскоп 2022 советует мужчинам — Козерогам присмотреться к женщинам — Овнам. Идеальная совместимость и открытие нового уровня непознанного вам гарантировано!

Водолей

Водолеям бесполезно предлагать секс на одну ночь.

Знак зодиака любит себя немного превозносить в отношениях, он искренне уверен, что он и его потенциал разительно отличаются от других.

Сексуальный гороскоп 2022 года обещает Водолею и его партнеру новые сексуальные переживания, на поиск которых они отправятся вместе.

Женщина — Водолей не вариант для спонтанной, безудержной страсти, она медленно заводится, это опять же связано с ее доверием партнеру, но зато если любовнику удастся найти ее эротические точки, Водолея будет не остановить.

Сексуальный гороскоп 2022 года обещает смелый эксперимент с давним партнером, причем этот опыт станет спонтанным для представительницы знака зодиака. Но ей понравится.

Водолей — Мужчина и правда отличается от своих астрологических собратьев тем, что триггером для его возбуждения могут быть совершенно неожиданные вещи: красивые лодыжки женщины, ее страстность в споре, картавость, то, как она читает стихи шепотом.

Сексуальный гороскоп 2022 года обещает знаку зодиака, что в них проснется любопытство к новым видам ласк и любовных утех. В год Тигра им захочется добавить игры и легкости в отношения, и партнерши их в этих начинаниях поддержат.

Рыбы

Чтобы привлечь внимание Рыб, недостаточно только лишь знать про их эрогенные зоны — у сексуальности этого знака многое лежит на уровне подсознательного.

Игра воображения у Рыб так же сильна, как и физическая близость, поэтому для них так важен антураж, обстановка вокруг, запахи, слова, сказанные в их адрес, и только потом прикосновения. Рыбы возбуждаются от запахов и слов, которые подкрепляют их бурную фантазию.

Сексуальный гороскоп 2022 года обещает Рыбам исполнение тех самых тайных желаний.

Хочется жесткого секса? Вселенная материализует партнера, который любит то же самое. В планах провести лето в нежности и любви, и такой человек у пространства тоже найдется. Главное, не торопить события.

Женщин — Рыб, как и любых коварных соблазнительниц, часто упрекают в расчетливости. Это идет от того, что внутренний магнетизм представительниц данного знака, их соблазнительность и сексуальность сразу обращают на них внимание мужчин.

Сексуальный гороскоп 2022 рекомендует представительницам этого знака быть осмотрительнее в ситуациях, которые могут перерасти в любовный треугольник. Ничем хорошим это обычно не заканчивается.

Мужчины — Рыбы крайне противоречивы. Сегодня им нравятся неприступные красавицы, которых они могут соблазнить одним лишь взглядом, а завтра они готовы потратить месяцы, чтобы добиться расположения неприступной и скромной девушки.

Сексуальный гороскоп 2022 обещает мужчинам — Рыбам роман с женщиной, которая состоит или в отношениях, или в браке, но, что уж скрывать, представителям данного знака всегда нравилось все запрещенное, тайна, которую могут хранить двое.

И это тоже может закончиться хорошо, если, конечно, вы сможете сохранить секрет. В противном случае последствия могут быть разрушительные.

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