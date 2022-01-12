Месяц рождения определяет темперамент: астрологи раскрыли секрет знаков Зодиака

Время года, в которое родился человек, определяет его характер. Рожденные весной очень импульсивны и спешат жить, а те, кто появился на свет осенью, отличаются раздражительностью.

Астрологи рассказали, как время года влияет на темперамент и характер человека, пишет Обозреватель.

Рожденные весной

Они отличаются энергичностью и оптимизмом. Рожденные в это время года видят позитив во всем и стараются достичь максимальных результатов в любой сфере. Они очень импульсивны и не боятся рисковать — даже плохие новости не могут вывести их из себя.

Однако не все так однозначно — за рутиной появившиеся на свет весной могут забывать о себе, что в последствии приведет к хандре. Им нужно чаще отдыхать и найти хобби, которое будет приносить удовольствие.

Рожденные летом

Частые перепады настроения характерны именно для людей, празднующих свой день рождения летом. Это может стать проблемой в построении стабильных любовных отношений, ведь постоянные «качели» понравятся не всем.

Кроме того, им трудно определиться с тем, чем они хотят заниматься — рожденные летом склонны часто менять место работы.

Рожденные осенью

Они бывают раздражительны без причины и легко могут обидеть близких, о чем будут потом жалеть. Рожденные осенью не умеют контролировать своих эмоций, поэтому даже из-за мелочи могут устроить скандал. У них могут возникать проблемы с построением стабильных отношений.

Рожденные зимой

Они более спокойны и менее раздражительны, чем родившиеся в теплое время года. Родившиеся зимой холодно относятся ко многим моментам в жизни. Они склонны много анализировать, прежде чем принять важное решение.

В любви рожденные зимой скупы на эмоции, что может разочаровать вторую половинку. Однако это вовсе не значит, что они не могут окружить своего партнера заботой.

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