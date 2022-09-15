Ученые раскрыли еще одно удивительное преимущество употребления кофе

Исследователи из Медицинской школы Университета Джона Хопкинса сообщают, что употребление хотя бы одной чашки кофе в день помогает снизить риск острой почечной недостаточности.

Кофеин полезен для многих аспектов нашего здоровья. Уже доказано, что регулярное употребление кофе помогает предотвратить хронические заболевания, такие как диабет 2 типа, заболевания печени и сердечно-сосудистые заболевания, говорит доктор Чираг Парих, автор исследования.

Его выводы были опубликованы в журнале Kidney International Reports.

Острая почечная недостаточность возникает, когда уровень креатинина повышается в течение нескольких часов или дней с сопутствующим снижением диуреза. Сочетание этих факторов вызывает накопление слишком большого количества продуктов жизнедеятельности и дисбаланс в организме, что может даже привести к смерти.

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Исследователи изучили данные о более чем 14 000 человек, средний возраст которых составлял 54 года. Данные собирались семь раз в течение 24 лет. Острая почечная недостаточность диагностирована у 1694 человек.

Принимая во внимание различные факторы, такие как образ жизни, здоровье, лекарства и диета, оказалось, что пьющие кофе реже страдают от острой почечной недостаточности по сравнению с людьми, которые вообще не пьют кофе. Самый низкий риск был у людей, которые выпивали две-три чашки кофе в день (на 22-23 процента ниже, чем у тех, кто его не пил).

«Мы подозреваем, что кофеин, возможно, в сочетании с другими биологически активными соединениями, улучшает управление кислородом в почках. Однако необходимо провести дополнительные исследования, чтобы определить механизмы, защищающие почки на клеточном уровне», — заключает доктор Парих.

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