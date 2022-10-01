Названы продукты, которые нужно есть ежедневно для улучшения памяти

Диетолог Ума Найду рекомендует пересмотреть свой ежедневный рацион и добавить в него продукты, который стимулируют мозговую деятельность.

Память нужно тренировать так же, как и мышцы – ежедневно. И помогут в этом определенные продукты питания. Диетолог Ума Найду подсказала, чем обогатить свой рацион.

Об этом сообщает Cnbc.

Специалист рекомендует употреблять темный шоколад. В его составе содержатся антиоксиданты и флавоноидные вещества, которые стимулируют мозговую деятельность. В плитке, содержащей 70-80% какао есть клетчатка, которая предотвращает воспалительные процессы и улучшает когнитивные функции. Исследователи также доказали, что темный шоколад хорошо влияет на вербальную память.

Диетолог также отметила, что нужно употреблять ягоды. Они являются отличным источником витаминов, полезных веществ и антиоксидантов, которые отвечают за сохранение памяти. Введите в рацион клубнику, чернику, ежевику, потому что они положительно влияют на клетки мозга.

Следующая в списке — куркума. В приправе содержится куркумин, который поддерживает в тонусе весь организм, в частности улучшает когнитивные функции. Важно и то, что в сочетании с черным перцем куркума усиливает свои положительные эффекты.

«Курсор» писал ранее, что для поддержания здоровья костей и обеспечения правильной работы опорно-двигательного аппарата врачи составили список продуктов, которые обязательно должны присутствовать в рационе.