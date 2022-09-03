Названы продукты, которые укрепляют кости

Кости выполняют много важных функций в организме: они составляют скелет, защищают внутренние органы, поддерживают мышцы. Закладку здоровья костей организм формирует в детстве и юности, а вот в зрелом возрасте важно поддерживать кости в здоровом состоянии благодаря необходимым витаминам и микроэлементам.
Рекомендации касательно необходимого перечня продуктов в рационе для поддержания здоровья костей опубликовал newsyou.info.
Кунжут. Его семена содержат клетчатку и Омега-3 жирные кислоты, нормализующие уровень холестерина. Также благодаря кунжуту обеспечивается корректная работа мозга и нервной системы.
Бобы. Нут, горох, фасоль содержат достаточно питательных веществ для укрепления костных тканей: магний, фосфор, кальций. Добавление бобовых в рацион гарантирует укрепление костей, предотвращают разрушение и потерю их массы с возрастом, а также уменьшают тревожность.
Соя. Тофу, продукты и напитки из сои снабжают организм белком, необходимым для построения костей. Из минусов — они содержат растительные соединения, не дают кальцию полноценно усваиваться.
Зелень. Зеленые салаты и крестоцветные овощи (шпинат, белокочанная и цветная капуста, брокколи) содержат важные микроэлементы, подпитывающие костную ткань, в частности витамин К и кальций.
Орехи. Они богаты питательными веществами, важными для здоровья костей, в частности магний и фосфор. Эти минералы способны качественно усилить плотность костей, и это поможет предотвратить развитие остеопороза.
Все названые вещества должны входить в рацион человека. Врачи рекомендуют постепенно восполнять растрачиваемые с возрастом минералы, чтобы неожиданно не столкнуться с проблемами опорно-двигательного аппарата.
Курсор ранее писал, что названы овощи, содержащие дневную норму витаминов.
Также Курсор рассказывал о том, какие овощи помогают предотвратить болезнь Альцгеймера.