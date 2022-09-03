Названы продукты, которые укрепляют кости

Для поддержания здоровья костей и обеспечения правильной работы опорно-двигательного аппарата врачи составили список продуктов, которые обязательно должны присутствовать в рационе.

Кости выполняют много важных функций в организме: они составляют скелет, защищают внутренние органы, поддерживают мышцы. Закладку здоровья костей организм формирует в детстве и юности, а вот в зрелом возрасте важно поддерживать кости в здоровом состоянии благодаря необходимым витаминам и микроэлементам.

Рекомендации касательно необходимого перечня продуктов в рационе для поддержания здоровья костей опубликовал newsyou.info.

Кунжут. Его семена содержат клетчатку и Омега-3 жирные кислоты, нормализующие уровень холестерина. Также благодаря кунжуту обеспечивается корректная работа мозга и нервной системы.

Бобы. Нут, горох, фасоль содержат достаточно питательных веществ для укрепления костных тканей: магний, фосфор, кальций. Добавление бобовых в рацион гарантирует укрепление костей, предотвращают разрушение и потерю их массы с возрастом, а также уменьшают тревожность.

Соя. Тофу, продукты и напитки из сои снабжают организм белком, необходимым для построения костей. Из минусов — они содержат растительные соединения, не дают кальцию полноценно усваиваться.

Зелень. Зеленые салаты и крестоцветные овощи (шпинат, белокочанная и цветная капуста, брокколи) содержат важные микроэлементы, подпитывающие костную ткань, в частности витамин К и кальций.

Орехи. Они богаты питательными веществами, важными для здоровья костей, в частности магний и фосфор. Эти минералы способны качественно усилить плотность костей, и это поможет предотвратить развитие остеопороза.

Все названые вещества должны входить в рацион человека. Врачи рекомендуют постепенно восполнять растрачиваемые с возрастом минералы, чтобы неожиданно не столкнуться с проблемами опорно-двигательного аппарата.

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