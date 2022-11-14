Назван самый эффективный способ улучшить здоровье и продлить жизнь

Нейробиолог из США считает прерывистое голодание хорошим способом поправить здоровье и даже продлить несколько лет жизни. Преимущества такой системы доказали во время научных испытаний.

Американский ученый Марк Маттсон из Университета Джона Хопкинса считает, что один из самых эффективных способов улучшить свое здоровье и продлить жизнь — это прерывистое голодание.

Об этом пишет EurekAlert!.

Такой вывод нейробиолог сделал, проведя систематический обзор научных публикаций, посвященных влиянию временного голодания на организм человека и животных.

Такое питание представляет из себя две части: ежедневный прием пищи через каждые 6-8 часов и еженедельное голодание в течение пяти дней, после которого следует два дня есть умеренно.

Маттсон утверждает, что проведенные эксперименты как с животными, так и с людьми, показали, что подобный режим поддерживает здоровье клеток и адаптирует их к периодам дефицита пищи путем переключения метаболизма.

Ученый утверждает, что у человека, который питается по такой системе, клетки расходуют энергию, запасенную в виде углеводов, и переходят на медленное сжигание жира. Результатом этого являются улучшение регуляции сахара в крови, повышение устойчивости к стрессу и подавление воспалений.

Также, подчеркивает американский нейробиолог, такой режим питания снижает артериальное давление, уровень липидов в крови и частоту сердечных сокращений в покое.

Марк Маттсон добавляет, что те женщины, которые придерживались данной схемы, не только похудели и сократили объем висцерального жира, но и улучшили показатели чувствительности к инсулину.

По словам специалиста, у участников опытов улучшились и умственные способности.

Ранее курильщикам дали совет, насколько быстро следует избавляться от привычки.

Также «Курсор» сообщал, чем опасно пробуждение не от первого сигнала будильника.