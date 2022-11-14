Назван самый эффективный способ улучшить здоровье и продлить жизнь

Американский ученый Марк Маттсон из Университета Джона Хопкинса считает, что один из самых эффективных способов улучшить свое здоровье и продлить жизнь — это прерывистое голодание.
Об этом пишет EurekAlert!.
Такой вывод нейробиолог сделал, проведя систематический обзор научных публикаций, посвященных влиянию временного голодания на организм человека и животных.
Такое питание представляет из себя две части: ежедневный прием пищи через каждые 6-8 часов и еженедельное голодание в течение пяти дней, после которого следует два дня есть умеренно.
Маттсон утверждает, что проведенные эксперименты как с животными, так и с людьми, показали, что подобный режим поддерживает здоровье клеток и адаптирует их к периодам дефицита пищи путем переключения метаболизма.
Ученый утверждает, что у человека, который питается по такой системе, клетки расходуют энергию, запасенную в виде углеводов, и переходят на медленное сжигание жира. Результатом этого являются улучшение регуляции сахара в крови, повышение устойчивости к стрессу и подавление воспалений.
Также, подчеркивает американский нейробиолог, такой режим питания снижает артериальное давление, уровень липидов в крови и частоту сердечных сокращений в покое.
Марк Маттсон добавляет, что те женщины, которые придерживались данной схемы, не только похудели и сократили объем висцерального жира, но и улучшили показатели чувствительности к инсулину.
По словам специалиста, у участников опытов улучшились и умственные способности.
Ранее курильщикам дали совет, насколько быстро следует избавляться от привычки.
Также «Курсор» сообщал, чем опасно пробуждение не от первого сигнала будильника.