Эксперт назвала продукты, которые не стоит покупать в замороженном виде

Некоторые из таких продуктов теряют не только свои вкусовые качества, но и полезные свойства.

Замороженные продукты пользуются большим спросом, а все потому что из них легко приготовить вкусную пищу за минимальное количество времени. Но далеко не все такие продукты полезны для организма.

Об этом сообщает Actualnews.

Шеф-повар Джессика Рандхава рассказала, что в этом списке находится брокколи. Этот овощ обладает рядом полезных свойств, но они пропадают после заморозки. Продукт теряет свой вкус и витамины.

Также не стоит покупать в замороженном виде морские гребешки. Дело в том, что недобросовестные производители добавляют в них воду, из-за этого уже на этапе приготовления морепродукты могут стать жесткими, а также уменьшиться в размере.

Еще среди продуктов, которые не стоит покупать в замороженном виде, эксперт выделила клубнику. Эта ягода распадается из-за охлаждения до отрицательных температур, теряя свои полезные свойства и питательную ценность.

Кроме этого, свежими надо покупать котлеты для бургеров. Приготовить блюдо можно по-разному, но лучший вкус будет при использовании свежего говяжьего фарша.

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