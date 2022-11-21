Кардиолог назвала масло, которое полезно для сердца и сосудов

Чтобы укрепить работу сердечно-сосудистой системы, кардиолог Анна Кореневич рекомендует периодически добавлять в рацион льняное масло. Этот продукт, как оказалось, содержит большое количество витаминов и ценных микроэлементов.

Об этом специалист рассказала на своем Telegram-канале.

По ее словам, льняное масло является абсолютным рекордсменом по содержанию ненасыщенных омеги-3 кислот (53 г), которые необходимы людям с проблемами сердца. Эти вещества «очищают» стенки сосудов от «вредного» холестерина, а также улучшают вязкость крови и помогают привести в норму артериальное давление. Омега-3 кислоты еще содержатся в жирной морской рыбе, оливковом масле, кунжуте, морепродуктах.

Кардиолог также отметила, что полезно употреблять конопляное масло, в его составе содержится 26 г важной и незаменимой омега 3 жирной кислоты, а вот в оливковом — всего 0,76 г.

Регулярно потребляя эти масла в виде заправки к салатам и готовым блюдам, можно получать намного больше питательных веществ, чем, используя импортное оливковое масло. Тем, кому эти масла не подходят по вкусовым качествам, можно потреблять их в виде капсул.

«Курсор» писал ранее, что вокруг употребления натощак растительного масла ходит множество дискуссий. Приверженцы такой методики говорят, что такая привычка улучшает состояние организма, другие же, начиная ей следовать, страдают от проблем с желудочно-кишечным трактом. Почему так происходит?⠀

Еще мы писали, что масло — важный элемент, особенно в таких процессах приготовления, как жарка и тушение. От оливкового масла до масла канолы и даже растительного масла — варианты безграничны. Но какое именно масло лучше всего и самое полезное для приготовления пищи?