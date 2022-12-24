Активные тренировки уменьшают риск ранней смерти − ученые

Кардиологи из Юго-западного медицинского центра Университета Техаса пришли к выводу, что физические упражнения помогают бороться со старением сердечно-сосудистой системы и уменьшают риск преждевременной смерти.

Результаты исследований представлены на сайте MedicalXpress.

Специалисты провели эксперимент с двумя группами людей среднего возраста, общей численностью 50 человек.

Первая группа в течение двух лет занималась активными физическими упражнениями, вторая – йогой.

При этом тренировки, которые проводились 4-5 раз в неделю, длились, преимущественно, 30 минут, за исключением тренировок продолжительностью в один час, когда испытуемые уделяли время прогулкам, аэробике, езде на велосипеде или теннису. В течение первых трех месяцев выполнялись упражнения умеренной интенсивности, а через 10 месяцев – высокой.

Результаты исследования показали, что у людей из первой группы потребление кислорода во время физической активности выросло на 18 процентов, а гибкость сердечной мышцы повысилась на 25 процентов.

Ученые утверждают, что для получения наилучшего результата регулярные физические занятия следует начать до 65-летнего возраста.

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