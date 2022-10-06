Американские диетологи рассказали всю правду о еде на ходу

Диетологи из Соединенных Штатов Америки сообщили, что у питания на ходу, которое при современном ритме жизни становится все более популярным, есть свои плюсы и минусы.

Об этом сообщает Healthystyle.

Ученые заявили, что неправильно думать, что перекус по пути с работы или в какое-то другое место приносит нашему организму только вред. Хотя, по их словам, вреда в таком питании больше, чем пользы, но некоторые положительные стороны тоже есть.

Собственно поэтому люди и едят в машине или вовсе на ходу. Ученые говорят, что если у человека такая ситуация, что он хочет есть, а нормально поесть некогда, перекус будет все-таки полезнее, чем полный голод, который отрицательно скажется на работе ЖКТ.

При этом, стоит не забывать обо всех тех минусах, которые присутствуют у такого вида питания.

От приема таком пищи страдает желудок, но несмотря на негативное влияние все больше людей из-за нехватки времени прибегают к такому быстрому виду питания.

Если регулярно есть фастфуд и отказывать себе в нормальном приеме пищи в спокойной обстановке, то может развиться даже язва желудка. Кроме того, еще один вред перекусов на ходу в том, что такой вид питания замедляет метаболизм.

Медики советуют не спешить и если есть хотя бы немного времени для обеда, то выделить их и покушать в нормальной, спокойной обстановке. Это позволит сохранить здоровый желудок и хорошее самочувствие. Диетологи говорят, что есть на ходу стоит только в самых крайних ситуациях, когда иного выбора просто нет.

«Курсор» писал ранее, что ученые определили самый полезный для здоровья тип питания.