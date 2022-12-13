Американские ученые назвали пищевые добавки, укрепляющие сердце

01:15, 13 декабря 2022
Общество
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Фото: depositphotos.com

Но чтобы определить оптимальные комбинации, нужны дополнительные исследования.

Ученые из Университета Брауна провели масштабное исследование, чтобы оценить, как пищевые добавки влияют на работу сердечно-сосудистой системы. 

Результаты опубликованы в Journal of the American College of Cardiology.  

Специалисты обработали данные более 800 различных исследований, в которых их коллеги изучали влияние на сердце 27 разных типов антиоксидантных добавок. Суммарно в них взяли участие почти 900 тысяч пациентов. 

Оказалось, что самыми полезными для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний являются ненасыщенные жирные омега-3 кислоты. Их употребление снижало смертность от болезней, связанных с сердцем. А также фолиевая кислота, с ее помощью можно предотвратить риск появления инсульта, и коэнзим Q10 — снижал смертность от всех причин.

Не менее эффективными в этом плане оказались и жирные кислоты омега0-6, L-аргинин, L-цитруллин, витамин D, магний, цинк, куркумин. 

А вот употребление витамина С, витамина D, витамина Е и селена не оказали влияния на долгосрочные исходы сердечно-сосудистых заболеваний или риск сахарного диабета второго типа. Добавки с бета-каротином оказались вообще опасны. 

Чтобы определить оптимальные комбинации для укрепления сердечно-сосудистой системы, ученым нужно провести дополнительные исследования.

«Курсор» писал ранее, что ученые провели исследование и выяснили, что пищевые добавки со стойким крахмалом уменьшают риски рака у людей с высоким риском этого заболевания.

Еще мы писали, что не все добавки созданы одинаково. На самом деле, есть один вид витаминов, который, по мнению экспертов, вам следует полностью исключить.

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