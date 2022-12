Американские ученые назвали пищевые добавки, укрепляющие сердце

Ученые из Университета Брауна провели масштабное исследование, чтобы оценить, как пищевые добавки влияют на работу сердечно-сосудистой системы.

Результаты опубликованы в Journal of the American College of Cardiology.

Специалисты обработали данные более 800 различных исследований, в которых их коллеги изучали влияние на сердце 27 разных типов антиоксидантных добавок. Суммарно в них взяли участие почти 900 тысяч пациентов.

Оказалось, что самыми полезными для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний являются ненасыщенные жирные омега-3 кислоты. Их употребление снижало смертность от болезней, связанных с сердцем. А также фолиевая кислота, с ее помощью можно предотвратить риск появления инсульта, и коэнзим Q10 — снижал смертность от всех причин.

Не менее эффективными в этом плане оказались и жирные кислоты омега0-6, L-аргинин, L-цитруллин, витамин D, магний, цинк, куркумин.

А вот употребление витамина С, витамина D, витамина Е и селена не оказали влияния на долгосрочные исходы сердечно-сосудистых заболеваний или риск сахарного диабета второго типа. Добавки с бета-каротином оказались вообще опасны.

Чтобы определить оптимальные комбинации для укрепления сердечно-сосудистой системы, ученым нужно провести дополнительные исследования.

«Курсор» писал ранее, что ученые провели исследование и выяснили, что пищевые добавки со стойким крахмалом уменьшают риски рака у людей с высоким риском этого заболевания.