Ученые обнаружили пищевую добавку, которая уменьшит риск возникновения рака

11:33, Сегодня
Общество
ученый лаборатория картинка
Фото: canva.com

Ученые провели исследование и выяснили, что пищевые добавки со стойким крахмалом уменьшают риски рака у людей с высоким риском этого заболевания.

В исследовании приняли участие почти 1000 пациентов со всего мира с синдромом Линча, который обуславливает генетическую предрасположенность к развитию рака.

Об этом пишет MedicalXpress.

Ученые обнаружили, что регулярная доза устойчивого крахмала, также известного как ферментирована клетчатка, которую принимали в среднем в течение двух лет уменьшила количество онкологических заболеваний.

Такой эффект был особенно выражен при раке верхних отделов желудочно-кишечного тракта, желудка, желчных путей, поджелудочной железы и двенадцатиперстной кишки. Он длился в течение 10 лет после прекращения приема добавки.

Стойкий крахмал — это тип углеводов, который не переваривается в тонкой кишке. По словам специалистов, он ферментирует в толстом кишечнике, питая полезные кишечные бактерии и действует как пищевое волокно в пищеварительной системе.

Такой крахмал есть в таких продуктах:

  • в овсе;
  • сухих завтраках;
  • твердых сортах макаронных изделий;
  • рысе;
  • горохе;
  • фасоле;
  • не спелых бананах.

В заключении профессор Джон Мазерс заявил, что стойкий крахмал снижает количество раковых заболеваний более чем на 60%. Эффект был наиболее очевидным в верхней части кишечника.

Также он добавил, что устойчивый крахмал может уменьшить риск развития рака путем изменения бактериального метаболизма желчных кислот и уменьшению их количества, которые могут повредить ДНК и вызвать рак.

Курсор ранее писал, что ученые выяснили, какая доза алкоголя безопасна для здоровья. 30 лет и 550 добровольцев понадобилось исследователям из Оксфордского университета, чтобы понять, вреден ли алкоголь для человека и в каких количествах его можно употреблять без последствий.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.

Автор материала:
Тали Малкина
ТЭГИ: