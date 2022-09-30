Американские ученые призвали отказаться от яиц на завтрак

Эта популярная еда может иметь негативные последствия для нашего здоровья и спровоцировать ужасную болезнь, предупредили эксперты.

По мнению американских ученых, употребление яиц на завтрак может иметь негативное влияние на ваше здоровье и даже привести к развитию ряда тяжелых заболеваний.

Об этом пишет Вести-UA.net.

По мнению экспертов, яйца на завтрак влияют на сердечно-сосудистую систему, а также могут вызвать диабет.

Биологи и врачи провели два эксперимента. Во время первого участники ели нормально и по своему усмотрению готовили яйца на завтрак. Оказалось, вредность продукта зависит от способа его приготовления.

Например, если бы люди жарили яичницу на масле и добавляли бекон, блюдо было бы менее полезным, чем просто вареные яйца (что неудивительно). Второй эксперимент показал, что если вы добавляли в продукт различные добавки и специи во время приготовления, то уровень глюкозы в крови человека изменялся.

Однако полностью отказываться от яиц все же не стоит, говорят ученые. Ведь вы можете потерять некоторые важные питательные вещества. Большая часть из них содержится в яичных желтках. В частности, это витамины A, D, E и K, а также полезные для сердца жирные кислоты омега-3.

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