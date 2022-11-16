Американский эндокринолог рассказала, как избавиться от жира на животе

13:00, Сегодня
Общество
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Фото: pixabay.com

Эксперты советует включить в свой рацион продукты с ненасыщенными жирными кислотами.

Американский эндокринолог Элизабет Лоуден рассказала, как окончательно избавиться от жира на животе.

Об этом пишет Focus.

По ее словам, секрет похудения состоит в правильно подобранной диете. Причем речь идет не о жестких ограничениях, а о потреблении правильных продуктов, которые могут наладить многие процессы в нашем организме.

Врач назвала адекватный режим питания способом улучшить обмен веществ в организме.  По ее словам, людям с медленным метаболизмом следует в обязательном порядке включить в свою диету большее количество продуктов, содержащих ненасыщенные жирные кислоты, например, авокадо и грецкие орехи, которые медленно перевариваются, поскольку требуют для этого много энергии.

Также эндокринолог призывает обратить внимание на содержание в пище белков, дефицит которых может спровоцировать снижение доли мышечной массы в организме при сохранении жировой. Для восполнения нехватки белка идеально подойдут яйца и морепродукты, рыба, а также нежирное мясо белых сортов.

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