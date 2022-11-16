Американский эндокринолог рассказала, как избавиться от жира на животе

Американский эндокринолог Элизабет Лоуден рассказала, как окончательно избавиться от жира на животе.
Об этом пишет Focus.
Врач назвала адекватный режим питания способом улучшить обмен веществ в организме. По ее словам, людям с медленным метаболизмом следует в обязательном порядке включить в свою диету большее количество продуктов, содержащих ненасыщенные жирные кислоты, например, авокадо и грецкие орехи, которые медленно перевариваются, поскольку требуют для этого много энергии.
Также эндокринолог призывает обратить внимание на содержание в пище белков, дефицит которых может спровоцировать снижение доли мышечной массы в организме при сохранении жировой. Для восполнения нехватки белка идеально подойдут яйца и морепродукты, рыба, а также нежирное мясо белых сортов.
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