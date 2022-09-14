Американский генерал призвал мир подготовиться к «самоубийству» россии

Крах россии может быть постепенным, но, скоре всего, все произойдет очень быстро и мир должен быть к этому готов.

Экс-командующий армией США в Европе, генерал Бен Ходжес призвал начинать готовиться к распаду россии*, чтобы уменьшить геополитические последствия этого процесса.

Об этом Ходжес написал в The Telegraph.

Он отметил, что руководство россии переживает кризис доверия, а проявленные во время войны с Украиной слабости рф, скорее всего, приведут к началу конца. Крах страны, которая охватывает более 120 этнических групп, изначально может быть постепенным, но может превратиться в нечто неконтролируемое, отметил он.

Бен Ходжес добавил, что есть как минимум три фактора, которые могут привести к распаду рф. Во-первых, это падение внутреннего доверия к российской армии, традиционно являвшейся основой легитимности кремля. Российские мужчины, когда-то обольщенные размерами зарплат в армии, теперь избегают массовой вербовки. Это обострило непропорциональную вербовку этнических меньшинств из Чечни и других стран в отдаленных регионах – групп, которые легче всего использовать как пушечное мясо.

Во-вторых, российская экономика из-за потери энергетических рынков, ранее компенсировавших отсутствие современной промышленности в рф, не сможет поддерживать население. Россия также делала ставку на экспорт оружия, но ни одна страна сейчас не заинтересована в покупке такого оружия. Третий фактор – малонаселенность россии относительно территорий, которыми располагает страна.

«Курсор» писал ранее, что между министром обороны россии сергеем шойгу и руководителем росгвардии виктором золотовым идет закулисная борьба «за статус нового путинского фаворита».

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!