Американский педиатр назвал продукты, необходимые для развития детей

Известный американский педиатр Джордж Фукс рассказал, какие продукты важны для развития детей. Хорошие новости, по его словам, в том, что составить сбалансированный рацион для ребенка под силу всем родителям — главное, включить в него как можно больше овощей, фруктов, зелени, орехов.

Об этом пишет ukrhealth.net.

Врач предупреждает: аптечные поливитамины часто содержат сахар и другие вещества, которые могут навредить ребенку. Частый и бесконтрольный прием таких препаратов может быть опасным для ребенка. Потому доктор советует обратить внимание на продукты, которые помогут разнообразить рацион, а также обеспечить детский организм всем необходимым.

Такие простые и доступные продукты, как морковь, капуста, батат, тыква и шпинат содержат большое количество витамина A. Овощи зеленого цвета, а также цельнозерновые продукты, бананы, коричневый рис богаты витаминами группы B. Молочные продукты, яйца и лосось содержат витамин D. Листовая зелень, соя и репа обеспечат детский организм витамином K. Помидоры, апельсины, киви, дыня, клубника сладкий перец богат витамином C.

Педиатр отметил, что детский организм развивается лучше, когда все полезные вещества получает вместе с качественным питанием. Потому важно следить и за балансом продуктов — в частности, в рационе должны присутствовать «качественные» белки.Это, прежде всего, рыба и белое мясо. Для восполнения потребности в углеводах, лучше выбирать богатые витаминами и микроэлементами каши — гречку, овсянку.



«Курсор» ранее предупреждал, что многие продукты, которые взрослым кажутся обычными и безобидными, а для детей несут скрытую угрозу. Их лучше полностью исключить из рациона.