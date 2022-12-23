Аспирант Кембриджа решил древнюю грамматическую загадку

Эта загадка не давала покоя ученым еще с V века до нашей эры.

Аспирант Кембриджского университета Риши Раджпопат решил лингвистическую загадку, над которой ломили голову исследователи 2,5 тысячи лет. 27-летнему парню удалось расшифровать правило, с помощью которого можно понять любое слово на санскрите.

Об этом пишет BBC.

Это правило принадлежит древнеиндийскому лингвисту Панини. Его система состоит из 4 тысячи правил, которые созданы специально для изучения священного языка. На протяжение долгих лет ученые не могли решить дилемму: два или более правил античного лингвиста могли противоречить друг другу. Но аспирант сумел подобрать ключ для устранения этого конфликта.

Риши Раджпопат рассказал, что наслаждался летом, поэтому на время отложил книги в сторону, а после неохотно вернулся к работе и при листании книг, он начал видеть определенные закономерности, которые начали приобретать смысл.

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