Астрологи назвали самые токсичные пары знаков Зодиака

Астрологи отмечают, что звезды и планеты влияют на поступки и эмоции людей. Они определяют наши взаимоотношения. Знак Зодиака может подсказать достоинства и недостатки человека, с которым вас свела жизнь.

Если вы хотите знать, будете ли вы счастливы с представителем этого знака Зодиака, узнайте о четырех самых токсичных парах, передает Реалист.

Близнецы и Рыбы

Это изменчивые знаки. Если не присматриваться, то они выглядят очень легкими, с ними легко общаться. И те, и другие не любят конфликты. Поэтому им, как правило, легко с людьми знакомиться и общаться, но что касается серьезных отношений, то тут все намного хуже.

Близнецы универсальны и беспокойны, постоянно в поиске лучшего. Когда в противоречие вступают чувства и логика, у Близнецов обычно побеждает разум. Что абсолютно противоположно ситуации с Рыбами.

Водный знак склонен к меланхолии. Если они чувствуют, что в отношениях их не ценят, то еще больше тонут в эмоциях. Близнецы сбивают с толку Рыб, их отношение ранит, но им не достает смелости что-то сделать или сказать по этому поводу. Эти отношения нуждаются в уступках с обеих сторон, иначе они закончатся грузом взаимных обид.

Рак и Лев

Рак и Лев — абсолютные противоположности.

Рак — это водный знак под управлением Луны, а Лев — это огонь, управляемый Солнцем. Противоположности могут притягиваться, но ненадолго.

Львы нуждаются в постоянном восхищении и даже поклонении, любят быть в центре внимания, стараются всячески проявить себя. Они предъявляют к людям (и себе в том числе) очень высокие стандарты. С Раками это не работает.

Раки — капризны и любят домашний уют. Пока длится медовый месяц, Раки могут вполне устраивать Льва в привязанности. Но позже Раки быстро устанут от поведения Льва, а Львы будут скучать с Раками и терпеть одно разочарование за другим. Чтобы остаться вместе, им нужно многому научить друг друга. И в первую очередь идти на уступки и отодвигать в сторону свои эмоции и эгоизм.

Овен и Весы

Эти противоположные знаки привлекают друг друга энтузиазмом и любовью к переменам. Но их пути к успеху слишком отличаются, и вот тут все перестает быть таким уж привлекательным.

Овен — это огонь, а Весы — воздух. Воздух может задуть огонь Овна или, наоборот, раздуть его до небес. Обычно все идет по первому сценарию. Ведь они абсолютно по-разному видят противостояние. Овен им живет, а Весы избегают любой ценой.

И только потому, что Весы страшатся одиночества, они не уходят сразу, как только становится понятно, что это полный провал и будут убеждать себя, что все в порядке, несмотря на явные свидетельства отсутствия интереса со стороны Овна или даже явного пренебрежения.

Этим знакам лучше всего поддерживать профессиональные или платонические отношения.

Телец и Стрелец

Телец — устойчивый земной знак, заземленный и склонный к домоседству и покою. А Стрелец — огненный авантюрист с беспокойным и навязчивым характером.

Тельцы часто находятся глубоко в своих внутренних эмоциях и переживаниях. Они склонны к эгоизму и декадентству. Стрелец со своим энтузиазмом не просто мешает, он рушит тщательно выстроенное мироощущение, быт, распорядок Тельца.

Стрелец не понимает и не принимает жесткости и бескомпромиссности Тельца. Обычно их отношения выглядят как постоянное перетягивание каната, пока кто-то из них не сдастся.

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