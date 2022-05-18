Астрологи назвали самых плохих подруг по знаку Зодиака

Астрологи предостерегают от женской дружбы с некоторыми знаками Зодиака, ведь способны нанести удар в спину. Никогда не стать надежными и душевными подружками Водолеям, Овнам, Рыбам и Близнецам.

Кто из ваших подруг способен нанести удар в спину?

Об этом пишет Вести-UA.net.

Водолей

Во время близкого общения этот знак просто невыносим. Такие девушки только кажутся душевными и понимающими. Даже когда может показаться, что ближе подружки-Водолея никого нет – впоследствии станет ясно, что она давно скучает, витая в облаках. Они свободолюбивы и не принадлежат никому. Многим может просто надоесть ждать встречи с ними, терпя отговорки, почему предпочли другую компанию. С этим знаком всегда пути разойдутся.

Овен

Представительницы этого знака – веселые и интересные девушки, общаться с ними – настоящий праздник, который может резко оборваться там, где наметится конкуренция. Астрологи предостерегают, что в таком случае Овны способны стереть в прах подруг. Также без сантиментов способны легко пожертвовать дружбой, если это будет выгодно.

Рыбы

Этот знак скрупулезно подбирает себе окружение. Если кому-то повезет туда попасть, нужно быть готовым к эмоциональным качелям, ведь женщины-Рыбы чувствительны и требуют исключительного внимания. Этот знак может додумать, что не соответствует действительности, и подружкам придется доказывать свою преданность. Иначе — хладнокровно отвернутся от вас.

Близнецы

С представительницами этого знака может быть очень весело, интересно и комфортно. Однако следует помнить, что это все возможно, пока им не станет скучно. Последнее возможно в любой момент, особенно если на горизонте – более яркая перспектива. Следует быть готовыми к тому, что между общением с подружкой и привлекательным мужчиной – выберут второе. При этом не сочтут это изменой и не поймут по этому поводу обид.