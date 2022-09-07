Астрологи назвали трех знаков Зодиака, которые способны предать

Иногда даже самые близкие нам люди готовы причинить нестерпимую душевную боль. Астрологи назвали три знака Зодиака, которые могут прибегнуть к неверности – ето Близнецы, Львы и Скорпионы.

Выбирая партнера для долгосрочных отношений, люди часто обращают внимание только на личные качества, но в последнюю очередь думают о знаке Зодиака.

Об этом пишет 24 канал.

Как показывает практика, есть три знака Зодиака, которые не ценят свои отношения и могут предать свою вторую половинку.

Близнецы

Близнецы идеальны в отношениях несколько первых месяцев. Впоследствии они испытывают дискомфорт от того, что кто-то вмешивается в их личное пространство и прибегают к различным маневрам. Они могут по скуке просто искать что-то новое для себя, и таки находят.

Львы

Львы считаются самым неверным знаком Зодиака. Они постоянно ищут для себя идеала, поэтому даже несмотря на долгосрочные отношения или даже супружескую жизнь, Львы с легкостью могут найти себе новую пассию и без угрызений совести начать новые отношения.

Скорпионы

Скорпионы любят громкие компании и веселье до утра. Именно поэтому для них познакомиться с кем-то и решиться на близость – проще простого.