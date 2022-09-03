Астрологи назвали три знака Зодиака, которые могут потерпеть крах на работе

Астрологи назвали три знака Зодиака, которые уже в сентябре могут лишиться работы. Эксперты утверждают, что ситуация может измениться, но не стоит сидеть, сложа руки.

Этим знакам грозит увольнение в ближайшее время.

Об этом пишет УНИАН.

Козерог

Несмотря на то, что Козероги — ответственные карьеристы, в сентябре их деловая активность будет максимально снижена. Руководство будет недовольно вашими результатами, а поэтому у вас может состояться серьезный разговор. Если вы примите к сведению все изложенное вашим начальником и согласитесь исправить ситуацию, то есть шанс, что вас просто депремируют. Но если вы упретесь рогом и будете выкручиваться из ситуации, то рискуете потерять свое место.

Рак

На первый план у раков выйдет личная жизнь, а работу они будут «банить». Все это может негативно сказаться на ваших проектах, и, соответственно, на доходе. Вам рекомендуется найти баланс между работой и личной жизнью, иначе вы рискуете остаться без работы и заработка. Поэтому вам лучше со всей серьезностью подойти к этому вопросу.

Овен

Овнам могут вставлять палки в колеса недоброжелатели. Есть вероятность того, что на работе вас ждет подстава со стороны коллег. Выйти из этой ситуации победителем будет сложно, но возможно,, если вы по душам поговорите с ними и с руководством. Но стоит помнить, что чужие успехи зачастую вызывают у окружающих зависть и злость.