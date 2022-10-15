Астрологи определили самых «фальшивых» представителей гороскопа: от каких знаков не стоит ждать искренности

Астрологи назвали три знака Зодиака, от которых не стоит ждать искренности. Они все делают только ради своей выгоды, а на ваши чувства им по сути все равно.

Этим знакам не стоит слепо верить.

Об этом пишет unian.ua.

Близнецы

Близнецы — это двуличный знак Зодиака, который очень любит примерять на себя разные маски. С одной стороны они достаточно коммуникабельные и доброжелательные, а с другой — обольют вас грязью за спиной и глазом не моргнут. Заводить друзей среди этого знака Зодиака очень опасно, ведь на них нельзя положиться. Они могут подставить вас в любую минуту.

Рак

В лицо Раки будут вам улыбаться, а за спиной будут делать все, чтобы казаться на вашем фоне лучше. Особенно это касается женщин-Раков, которые обладают многими комплексами, не позволяющими им жить на полную катушку. Они очень завистливые, поэтому в глазах окружающих будут пытаться вас очернить. Кроме того, женщины этого зодиакального созвездия способны на очень подлые поступки.

Весы

Если Весы хотят что-то получить, то добьются этого любыми методами. Но это больше касается именно мужчин. Например, они хотят заполучить расположение какой-то женщины. Конечно, они начнут лить ей воду в уши, или, как говорят в народе, вешать лапшу. Но как только жертва попадется в их сети, они тут же раскроют свое истинное лицо и оно может вам не совсем понравиться. Поэтому прежде чем вступать с ними в отношения, хорошенько подумайте о последствиях.